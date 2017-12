Es pérfido que el dopado Guerrero sea finalista… (Meluk le cuenta)

Increíble que el delantero peruano Paolo Guerrero sea finalista del Jugador de América, elección que organiza el diario El País de Uruguay, miembro del Grupo de Diarios América del que hace parte EL TIEMPO.

¡Guerrero es un dopado! ¡Guerrero es un dopado y hoy está sancionado por su trampa! ¡Está castigado por seis meses! Eso significa que no fue absuelto. Fatal que sea finalista del premio al mejor futbolista de América. ¡Es un mensaje perverso y sin criterio, sin ningún criterio, de los muchos periodistas del continente que participan en la elección! Y más aún: ¡es un mensaje pérfido de los organizadores del premio! Debieron retirar a Guerrero por su condición de dopado, sancionado y tramposo.



¡Y lo peor es que puede ganar! Ojalá y lo haga: será la mejor manera de acabar con un premio que hace rato no tiene sentido. Los mejores de América no están en América. Aquí están los NO mejores de América. Evidente.



Eso de Guerrero es como elegir de deportista del año en el planeta a Chris Froome, el ciclista británico que ganó el Tour de Francia y la Vuelta a España en un genial doblete. ¡Pero salió dopado en la Vuelta a España!



El domingo pasado expliqué en una videocolumna en ELTIEMPO.COM que ese factor hizo que este diario no escogiera a Froome como el deportista internacional del 2017. El británico no quedó de nada porque un dopado no puede quedar de nada.



El consumo de sustancias excitantes o estimulantes que sirven para lograr de modo no natural un mejor rendimiento en una competición deportiva es trampa. Así de sencillo.



Es inaudito que Paolo Guerrero, sancionado por dopaje, sea finalista del premio al mejor futbolista de América...



Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

En Twitter: @MelukLeCuenta