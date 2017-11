Meluk le cuenta... (Experimento)

Meterse al laboratorio y combinar elementos, sustancias a diferentes temperaturas mientras se calcula y se recalcula la fórmula. Eso fue el amistoso de preparación de la Selección Colombia de este viernes contra Corea del Sur: el 25 por ciento de los cuatro juegos de preparación oficiales que se tendrá antes del Mundial.

Aquí algunas conclusiones que dejó la derrota 2-1 de la Selección que montó el ‘científico’ José Pékerman para determinar algunas cualidades y grados de eficacia del equipo y de los jugadores que probó. La séptima conclusión es determinante:



1 Elementos livianos. Se ensayó un equipo ligero. Solo cuatro titulares: Cristian Zapata, Dávinson Sánchez, Abel Aguilar y James Rodríguez. De resto, dos suplentes (como Stefan Medina y Gio Moreno), tres segundos suplentes (Leandro Castellanos, Duván Zapata y Mateus Uribe), un posible suplente (William Tesillo) y un debutante: Avilés Hurtado.



2 Fórmula táctica: Se jugó a lo mismo. La fórmula en el tablero no cambio: 4-2-3-1.



3 Fórmula estratégica: Tener la pelota y asegurarse con ella, entre pases de sostenimiento y no de generación de opciones ni de creación de peligro; y más después de recibir el 1-0 en contra rápido, a los 10 minutos. Al final del primer tiempo, Colombia tuvo el 61 por ciento de posesión. Con apenas un tiro libre y una llegada de área tras pelotazo de Abel a Gio Moreno en las 5,50.



4 Condiciones exógenas: Corea del Sur, el rival, superó en velocidad e intensidad a Colombia. Fue práctico. A Colombia se le reventó la tenencia inútil por la presión (acompañada con guayos raspadores de canillas) y la velocidad de Corea. Además, la ley de acción ofensiva y reacción defensiva fue desequilibrada, pues el ataque de Colombia actuó con poca fuerza frente a la fuerte defensa rival, un elemento sólido (doble línea de cuatro muy corta), sin presentar casi ningún espacio poroso. El experimento no funcionó.



5 Primeras anotaciones puntuales: Uribe y Abel son dos jugadores muy parecidos. Marcaron poco y no aseguraron el primer pase de salida, uno de sus fuertes. Tesillo, central natural, como lateral izquierdo es una apuesta arriesgada. Sin salida ni marca.



6 Mayor peso y volumen. Para el segundo tiempo, se cambiaron los elementos para el experimento. Edwin Cardona, Carlos Sánchez, Frank Fabra y Carlos Bacca, todos componentes de la cadena básica de la Selección le dieron más cuerpo al equipo en el segundo tiempo que se mostró con mayor sustancia. Carlos Sánchez fue determinante para el equilibrio, más después del 2-0, a los 15 minutos del segundo tiempo.



7 Confirmación de la ley de la gravedad. Por peso específico, por experiencia, por calidad y por rodaje, la fuerza de la Selección es directamente proporcional al producto de su masa titular. Hay una ‘titular-titular’ que se recita casi de memoria y ese cuento de que se pueden tener dos y hasta tres formaciones se descarta otra vez. Colombia logró el descuento 2-1 y tuvo su mejor volumen con los relevos del segundo tiempo.



8 Prueba de volatilidad: El buen partido con tarea específica de Duván Zapata en el juego final de la eliminatoria contra Perú, como segundo delantero, no lo hacen ni titular ni primer reemplazo de Falcao. Son volátiles las ideas a altas temperaturas calenturientas. No pesó y perdió de fuerza y por arriba. Igual pasa con el debutante Avilés Hurtado, de quién ya se hablaba como el reflejo de Willington Ortiz o Faustino Asprilla. Muy volátiles.



9 Genios, a trabajar. Los creadores fueron laboriosos, pero poco imaginativos. Gio Moreno falló en el primer tiempo. James lucho y se preocupó más por evitar los fuertes contactos de sus marcadores y a pesar de su valentía no fue claro. Se vio mejor con Cardona en el campo: ellos le dieron más volumen de juego, pero no crearon opciones reales de peligro. Ahí estalla con frecuencia el laboratorio.



10 Segundas anotaciones puntuales: Castellanos es cómplice en los dos goles. Lerma no jugó de volante de marca: fue lateral derecho en los 10 minutos que estuvo en el campo. Ingresó por Medina y se paró en ese puesto. Felipe Pardo y Avilés Hurtado son proyectos de suplentes.







Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @MelukLeCuenta