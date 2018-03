Meluk le cuenta... (Muchos llamados y pocos cupos)

¡En caso de emergencia, rompa el vidrio! Esa fue la primera sensación que me dejó la extensa lista de convocados de José Pékerman para los próximos amistosos de la Selección Colombia contra Francia y Australia. Extensa y con añadido de seis suplentes de los suplentes.

De primer golpe, tantos convocados, tantos en espera y unas sorpresas grandes en la lista, me dejaron con la mala espina de que en la recta final al Mundial, a tres meses justos del debut contra Japón, el técnico no tiene las llantas de repuesto para Cuadrado y Cardona y que le tocó echar mano del gato, la cruceta y hasta de un ladrillo para intentar resolver.



Está claro que el gran cabo suelto de la Selección es Juan Guillermo Cuadrado y su pubalgia. Se espera que él, uno de los ‘cuatro fantásticos’ del equipo con Ospina, James y Falcao, alcance a recuperarse físicamente de esa difícil lesión. Esta semana cumplirá tres meses sin jugar y quizás, ojalá que no, necesite al menos dos más.



Su baja hizo que de manera inversamente proporcional se elevaran las acciones de Muriel, experimentado en Italia y España y con historia de Selección que ya ha jugado por la derecha y hoy está mejor que Chará. Mateus Uribe puede jugar por ahí, pero siempre se ha visto mejor por el centro.



La convocatoria revela 18 jugadores casi fijos de los 23 que irán al Mundial: Ospina, Vargas y Cuadrado (los arqueros reglamentarios); Arias, Cristian Zapata, Dávinson, Mina, Óscar Murillo y Fabra; Carlos Sánchez, Abel, Barrios, James, Cardona; Falcao, Bacca, Duván Zapata y Borja. Y si me apuran, hasta 20 o 21, con Cuadrado más Chará o Muriel. ¿Y Teo…? ¡Hoy es, sin dudas, el principal descabezado!



Ahora: ¿Espinosa…? ¿Mojica…? Dos reencauchados del Girona de España. Eso sí: está claro que jugar allá les da ventaja sobre los de acá. El nivel, marcadamente, es otro. Punto a favor de ellos. Y ¿Cantillo…? Quiero pensar que el DT busca un suplente para Aguilar, pero sin meternos mentiras, como Cantillo hay dos o tres muy parecidos en la Liga local. ¿Pardo…? ¿Avilés Hurtado…? Su suerte depende de la de Cuadrado. ¡A ese paso, bien pudieron llamar al pelado Arboleda, portero de 21 años del Banfield argentino!



Apareció otra vez Farid Díaz en la lista de “en espera” y ahí mismo quedó colgado Tesillo; Lerma va como competencia directa al puesto de Steffan Medina; e Izquierdo y Quintero se juegan su chance de Mundial sabiendo que llegan como reemplazos de Gio Moreno, que a su vez es el suplente del suspendido Cardona y, un poco más allá, del mismísimo James.



A la larga, está claro que son muchos los llamados para pocos puestos reales disponibles, como está más que claro que la gran preocupación del momento es la salud de Cuadrado y si llega (¡y cómo!) al Mundial. Hay una emergencia en las bandas para enfrentar a Francia y Australia y Pékerman rompió el vidrio.







P. D.: Esta columna estará “cerrada por vacaciones” durante unas semanas.









Meluk Le cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: MelukLeCuenta