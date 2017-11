Meluk le cuenta... (Tres objetivos)

Con tan pocos amistosos antes del Mundial, el primer objetivo en los juegos de preparación de Colombia antes de Rusia es rodar el equipo base, desarrollar su juego, fortalecerlo. Para eso sirve enfrentar a Corea del Sur (este viernes, 6 a. m.) y a China (el martes).

El segundo objetivo es probar algún jugador nuevo que pueda echar una mano. Ya es conocido el caso de Ibarbo, que justo para esta misma fecha de amistosos, hace cuatro años, se ganó la titular para el Mundial de Brasil en dos raticos contra Bélgica y Holanda. Algo así como ‘el efecto Cenicienta’: no tenía nada y se quedó con todo.

El tercer objetivo –¿quién quita?– es encontrar otra fórmula táctica como ocurrió en esos mismos amistosos de hace cuatro años ¡y con Falcao en el equipo, ojo! Él se rompió la rodilla dos meses después.



Con Falcao en la cancha se pasó del 4-2-2-2 de la eliminatoria al 4-2-3-1 del Mundial. Ibarbo entró de relevo por Teo Gutiérrez y James pasó de la izquierda al centro, detrás de Falcao. Y en el otro partido el que salió fue Muriel, que jugaba de segundo atacante, y quedó un solo punta.



Con ese espejo retrovisor manejemos este carro. Si Falcao, Ospina y Arias no se hubieran lesionado, estarían en el equipo, como lo estarían Teo y Chará, cedidos para la final de la Copa Colombia de este miércoles.



De resto, el equipo es el equipo. Clave, en ese sentido, empezar a definir la pareja de centrales titular entre Mina, Dávinson, Zapata y Óscar Murillo. Combínelos a su gusto, como los helados. El primer objetivo es ese: darle rodaje al equipo base. El segundo, por ahora, es buscar suplentes. “Siempre hay una oportunidad para los que tienen menos oportunidades”, ha repetido Pékerman.



Es inútil buscarle la cuadratura del círculo en el caso de los arqueros: Ospina y ya. Luego ya se verá en ‘caso de...’, pues a la larga Vargas, Castellanos, González y Cuadrado son muy normales, muy iguales. No vale gastar tinta y papel en eso.



En ese sentido, buscar otro zaguero zurdo que pueda apagar incendios como lateral izquierdo. Y por último, y en absoluto plan hipotético, con los cinco volantes de marca (Sánchez, Aguilar, Barrios, Uribe y Lerma), quizás mirar un 4-1-4-1 como contra Costa de Marfil en el Mundial o un 4-3-2-1 de seguridad como cuando apretó la soga en el gaznate de la eliminatoria. Así, pues, tres objetivos para estos dos partidos.



Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

En Twitter: @MelukLeCuenta