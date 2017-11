James, siempre...(Meluk le cuenta)

Dicen que colombiano come colombiano. Algo de eso es verdad. O que diga lo contrario James Rodríguez, el megacrac a quien se lo han devorado los paisanos. Lengua en salsa brava: que si juega, que si no juega; que si marca, que si no marca; que si no es ‘diez’, que si no es media punta; que si le tenían ojeriza en el Real Madrid, que si iba a ser suplente fijo en el Bayern de Múnich; que si se separó, que si anda de novio...

A James lo han puesto en duda para la Selección. Perdón: ¡A James hoy lo ponen en duda en la Selección! Increíble.



A James le han dicho que debe reservar un puesto en la banca porque es un jugador bueno, pero no tanto; que a la Selección le sobra. ¡Válgame Dios!



James fue la figura en la victoria 1-3 del Bayern el sábado pasado en el clásico alemán contra el Dortmund. ¡Y varios vaticinaron que allá iba a encontrar un final de quinta! James no hizo gol, pero manejó el equipo. Lo llevó con su zurda mágica, con su sentido colectivo, con sus pases justos, con sus dos asistencias (una con la belleza y la enorme calidad técnica de un control de balón con el pecho en plenas 18), con el volumen de juego que creó. Fue un partido extraordinario.



James fue la figura de un Bayern que ya no dirige Ancelotti. Claro, a James le dijeron que allá llegaba por simple amiguismo con ese DT que ya lo había dirigido en el Madrid y no por buen futbolista. Que con Heynckes, el ahora entrenador del equipo, no iba ni a tocar la pelota ni la cancha porque, otra vez, repitieron que no marcaba, que no tenía sangre, que no tenía oficio, que bla-bla-bla...



¡Calculen pues que en pleno Mundial de Brasil algunos lo picaron como leño seco y James fue el goleador de la Copa, el autor del gol más hermoso y el motor del ‘Mundialazo’ de Colombia!



James Rodríguez fue el jugador más importante de la Selección Colombia en la clasificación a Rusia. Y eso que para muchos analistas y fanáticos dizque estaba echando raíces en la cancha. ¡Insólito! Subjetivamente pudo jugar mejor o distinto y a gusto de cada quien, pero la realidad es única. Los hechos se demuestran con los números.



Digámosle a eso los hechos objetivos: jugó 13 partidos, fuel el goleador del equipo con seis anotaciones e hizo cuatro asistencias, el líder del pasegol en la Selección. En otras palabras, tuvo participación directa en 10 de los 21 goles en la eliminatoria: ¡casi la mitad! En el 47,6 por ciento. Ahora vayamos a lo subjetivo: en el promedio de calificaciones de EL TIEMPO, que es elaborado por diferentes periodistas en cada uno de los partidos, James resultó ser el jugador más valioso del equipo, el de mayor puntaje promedio de calificación acumulada: 6,38. Así las cosas, por lo ‘objetivo’ y por lo subjetivo, James, siempre.



Ahora, esos colombianos que comen colombiano están bravos porque James fue convocado a los próximos amistosos de la Selección en Asia, contra Corea del Sur y China. Que para qué hacerlo viajar si está jugando en el Bayern, que para qué llevarlo a esos juegos. Que Heynckes se ponga bravo es obvio: a los clubes no les gusta prestar a sus jugadores a las selecciones, y menos para amistosos. Pero James debe estar en la Selección siempre, y la Selección debe jugar siempre.



Corea del Sur es potencia de su confederación y está clasificado al Mundial. ¿Cómo no va a ser un rival calificado para Colombia que, por ejemplo, se enfrentó a Japón en Brasil 2014? China no es potencia y está eliminado. De acuerdo; pero había que hacer pareja de partidos, y, además, siempre es mejor jugar a quedarse sin encuentro en fecha Fifa. James podrá tener malos partidos, por supuesto, pero ponerlo en duda en la Selección o cuestionar su talento es de colombiano que come colombiano. Puras ganas de fregar con jota.



Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @MelukLeCuenta