Meluk le cuenta... (Clave, sí; dramático, no)

Los nacidos en estas tierras tropicales somos efusivos, gritones, sensibles, alegres y muchas veces enojones. Todo en uno desde Punta Gallinas, en La Guajira colombiana, hasta la Patagonia chilena. En todos los acentos somos apocalípticos y alarmistas o exitistas casi chauvinistas. Lo somos para todo: la política, la cocina, la economía, la música, un reinado de belleza y el fútbol, por su puesto.



Así las cosas, el de este martes contra Ecuador, en Quito, ya es para todos en este país de mariposas amarillas bendecidas por el Divino Niño el partido definitivo, el de la clasificación, el de todo o nada para la Selección Colombia en su intento de clasificar al Mundial de Rusia. Así las cosas, se cree que si se pierde ya quedamos fritos.

Seamos claros. El partido de hoy es muy, pero muy importante. Se enfrentan el cuarto de la tabla (cupo directo, hoy Colombia) y el quinto (Ecuador), puesto que da el bonus track para una llave extra. Es un duelo perdible. Sí. Colombia no ha repetido el fútbol de la eliminatoria pasada y menos del ‘Mundialazo’. Negarlo es ponerse una venda en los ojos.



Que Ecuador es fuerte en su estadio y que mete miedo con su fuerza, potencia y contundencia. Pero también es cierto que su nivel no es el mismo que espantaba rivales con su equipo completo. Allá también la crítica y la afición afirman, como acá, que Ecuador no ha repetido el fútbol del comienzo de la eliminatoria y que negarlo es ponerse una venda en los ojos. El partido es importantísimo sin duda, pero hay que bajarle el nivel de dramatismo. Perderlo será malo, es recontraevidente. Pero si eso pasa, quedarán 12 puntos para jugarlos con el cuchillo entre los dientes. Queda vida. Y mientras la haya...



Las victorias en Bolivia y Paraguay y el empate en Chile dictan una ruta de comportamiento. Si con tres volantes de marca y otro para regresar a rematar una doble línea de cuatro hombres (seguramente Cuadrado) se lograron esos muy buenos resultados, pues ¿por qué no repetirlo?

¿Y quiénes pueden ser esos tres volantes de marca? Sánchez y Abel parecen fijos. Barrios es el otro que suena. Como también se habla de que se pondrán otros laterales, unos con más marca. Primero la seguridad, luego la Policía.



Hoy es otro partido para que nuestro héroe, nuestro ídolo, nuestro capitán, James Rodríguez vuelva a desequilibrar. Para que sea efectivo en la llegada. James, como lo publicamos en EL TIEMPO este fin de semana, es el jugador más desequilibrante del equipo. Su goleador (4 tantos) y su pase de gol (3). El más influyente así no brille tanto.



Sería sensacional no perder un partido que se ve perdible. Y si eso pasa seguro habrá alaridos desgarrados y lloraremos una ‘cuasi eliminación anticipada’. Pero quedará vida.



Ojalá Colombia pueda repetir los resultados en Bolivia, Paraguay o Chile y con gol del capitán James, nuestro superhéroe, para que apuntemos con firmeza el índice a Rusia 2018.



