Meluk le cuenta... (Bien, pero mesura y proporción)

1. Con el control, de la pelota, Colombia volvió a tener problemas de generación de opciones de gol en el primer tiempo. Tras el 1-0 de Pardo a los cinco minutos, la selección se quedó con la bola pero sin ideas. A Gio lo agarraron a patadas, solo se llegó una vez más por la derecha con Pardo y hubo un cabezazo en pelota quieta de Dávinson Sánchez.

2. En el arranque del segundo tiempo, Colombia perdió el control de la pelota, pues China, gracias a sus cambios, se hizo fuerte en la tenencia y encontró un tocador y sostenedor de juego. Así, provocó tres llegadas al área local.



3. Sin la pelota, agrupados atrás y atascados, Carlos Sánchez con un gran pase largo, profundo, puso a correr de frente al arco a Bacca que liquidó el 2-0. Una jugada similar a la del gol contra Paraguay en Barranquilla de Chará a Falcao.



4. Hasta ahí hubo partido. El 2-0 aplacó al equipo Chino que había salido como un perrito pequinés: chiquito y bulloso. Sin el balón Colombia le dio el ‘tatequieto’ a una China que es muy, muy menor.



5. Sabiendo que China es eso, un rival muy, pero muy menor, hay que tener mesura y proporción. A Lerma no le fue mal marcando la punta derecha, pero tampoco lo atacaron nunca. Y falló una vez que regaló un rebote que terminó en opción de gol del rival.



6. Sabiendo que China es eso, un rival muy, pero muy menor, hay que medir con proporción el trabajo de Pardo. ¡Ya lo están pidiendo para el Mundial! ¿Y Chará, por ejemplo? ¿Y Cuadrado…?



7. Sabiendo que China es eso, un rival muy, pero muy menor, Colombia debía golear y goleó. El pez grande se come al chico. Es la naturaleza del fútbol y una ley de la naturaleza…



8. Otra vez Colombia luce mejor en el segundo tiempo. Igual ocurrió contra Corea del sur el jueves pasado. En los dos primeros tiempos, el equipo tuvo la pelota, pero no ideas, no generación de opciones de gol. Y otra vez, como contra los surcoreanos, el equipo empezó mal el segundo tiempo. Luego reaccionó y asumió el control del juego.



9. José Fernando Cuadrado en el arco tuvo una buena y una mala. La buena: atajó un remate difícil abajo tras un error de Lerma. La mala, un resbalón con el que pudo hacer un ridículo. Mina regresó al equipo y se vio bien, como Pardo, como Borja, Como Bacca. Pero, recuerden que se sabe que China es un rival muy, pero muy menor.



10. La Selección volvió a ganar. Venía de una racha de tres empates (Venezuela, Brasil, Perú) y dos derrotas (Paraguay y Corea del Sur). Eso vale. ¿Qué tal que no le hubieran ganado ni goleado a esa China?



Meluk le cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

En Twitter: @MelukLeCuenta