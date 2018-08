Un Millonarios sin ideas perdió 0-1 con Medellín en El Campín

Un deslucido Millonarios perdió este sábado 0-1 con Independiente Medellín en la tercera fecha de la Liga colombiano. El equipo bogotano nunca tuvo generación de juego y los antioqueños tuvieron a un inspirado Germán Ezequiel Cano, quien además anotó el gol.

El equipo capitalino realizó cinco cambios con respecto al equipo que le ganó 0-2 a Patriotas. Miguel Ángel Russo alineó a David Mackálister Silva, Henry Rojas, Juan Camilo Salazar, Gabriel Hauche y Ayron del Valle. Sin embargo, esos movimientos en la alineación no tuvieron un buen rendimiento en el primer tiempo.



Medellín se hizo dueño del balón desde el primer minuto e intentaba salir tocando a una sola intención. Con las ideas de Didier Moreno, Andrés Ricaurte y Luis Luna, el equipo antioqueño aprovechaba la falta de marca de Millonarios y los malos retrocesos.



La primera acción de peligro fue para el equipo visitante. Uno de los tantos malos retrocesos generó que Elvis Perlaza lanzara un centro al área que generó mucho peligro. Germán Ezequiel Cano intentó conectar el balón, pero Matías de los Santos se lo sacó. Sin embargo el peligro se mantenía y el esférico seguía en el área. Nervios de acero para la defensa, que al final vio cómo Juan Fernando Caicedo intentó el gol con una chilena pero Wuílker Fariñez controlaba el sacudón.



Millonarios no encontraba las sociedades. Los volantes de las ideas no aparecían y solo podían llegar con un balón al vacío, pero Medellín pudo controlar bien estos ataques jugando con una defensa en línea que achicaba bien los espacios, dejando a sus rivales en fuera de lugar.



Una falta de Del Valle a unos 35 metros del área le dio una nueva opción de aproximación al Medellín. Cano, como si tuviera un cañón en su pierna derecha, sacó un misil que de milagro fue controlado a medias por Fariñez, quien con sus puños y la ayuda del palo volvió a salvar a su equipo.



Millonarios apenas tuvo su primera llegada al minuto 28. Hauche le entregó un balón a Silva. Este aguantó la marca de su rival y le pivoteó al argentino, que sacó un fácil remate con su pierna izquierda. El balón parecía de fácil control, pero David González, con guantes de mantequilla, vio cómo se le pasa por debajo del cuerpo. Por poco por un error llegaba el gol para los bogotanos.

Gabriel Hauche, delantero de Millonarios. Foto: Mauricio Moreno /EL TIEMPO

El final de la primera parte tuvo un anuncio de cómo iba a arrancar la parte complementaria. Cano, otra vez Cano, sacó un remate con la zurda y Fariñez volvió a controlar.



La primera alegría del encuentro llegó cuando apenas el reloj marcaba 2 minutos del primer tiempo. Millonarios perdió el balón en la mitad del campo y Medellín con un fútbol práctico hizo el daño. Perlaza le dio un pase a Cano, quien se lo dejó pasar a Ricaurte para engañar a sus defensores. El volante se lo devolvió de primera y el argentino abrió el pie izquierdo para poner el esférico al palo de la mano derecha de Fariñez y cantar el primer gol.

Con más ideas que fútbol Millonarios intentaba sacudirse de ese duro golpe de irse abajo en el marcador, pero el desorden de sus jugadores no causaba daño y sí seguían otorgando espacios en la defensa. De los Santos pifió en un balón, se cayó y le dejó el balón servido a Caicedo, pero el delantero no aprovechó esta acción cuando iba solo contra el arco.



Pasaban los minutos y el desespero se apoderaba de Millonarios. Russo sacó a Salazar y Hauche del terreno de juego y mandó a Óscar Barreto y Roberto Ovelar para intentar acercarse al marco del DIM. El equipo bogotano seguía igual de pobre en su generación.



Millonarios, con todo y sus imperfectos, fue metiendo en su arco al Medellín en los últimos minutos del encuentro. Sin embargo, no encontraba los espacios. Lanzaba centros incorrectos o remataba desde cualquier lado, pero se encontró a una muralla. La única llegada de peligro se dio por un desborde de Felipe Román, quien luego sacó un remate con zurda que fue enviada al tiro de esquina por González.



Al final, Millonarios no pudo darlo vuelta y terminó perdiendo 0-1 con Medellín. El equipo bogotano dejó una racha de 20 partidos sin perder en El Campín: llevaba 14 triunfos y 6 empates. No perdía en su fortín desde el 6 de agosto cuando cayó 1-2 con Junior.



