Medellín se complicó solo; perdió 1-2 contra Emelec

Los hinchas del Deportivo Independiente Medellín tenían preparada la fiesta de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero Emelec (Ecuador) se la aguó y lo venció 1-2 en el estadio Atanasio Girardot.

El ‘poderoso’ saltó al terreno de juego a exponer su fortaleza en ataque, con los hombres habilidosos: antes que se cumpliera el minuto 2, tuvo su primera aproximación en un remate de Christian Marrugo que se fue desviado.



Por su ambición de abrir el marcador, falló en defensa por la zona izquierda: Marcos Mondaini superó a Luis Carlos Arias y Juan Camilo Saiz; tiró el centro para que Bryan Angulo empujara el balón y pusiera el 0-1 de los ‘eléctricos’, al 4.



El tanto le permitió al elenco visitante manejar el trámite en algunos tramos, apretar al rojo en la salida e intentar poner a su favor la desesperación de los dueños de casa. El plan le estaba funcionando hasta el 18.



Leonardo Castro le sirvió el esférico a Valentín Viola, quien apareció de frente al arco de Esteban Dreer para decretar el 1-1 parcial. Sin embargo, cada ataque de los azules generó zozobra en los predios de David González.



La fragilidad atrás fue nuevamente evidente cuando el mismo Angulo llegó totalmente solo y venció la resistencia del guardameta paisa, en lo que significó el 1-2 sobre el 27. Con más ganas que fútbol, los locales buscaron la igualdad.



La gran polémica del primer tiempo se dio al 40: Fernando Pinillo cobró a riesgo un tiro libre y anotó. El árbitro Daniel Fedorczuk habilitó la acción y todos los integrantes de Medellín protestaron porque alegaron que había pedido barrera.



Después de unos instantes de confusión y la intervención Christian Ferreyra, el cuarto árbitro, el juez central reversó su decisión. La etapa inicial se cerró 1-2 a favor de Emelec, que se mostró firme en sus líneas.



La parte complementaria se hizo de ida y vuelta, con poco tránsito en la mitad de la cancha. Viola contó con la clara chance de volver a celebrar, pero envió la pelota por encima de la valla de Dreer, que fue amonestado por pérdida deliberada de tiempo.



El reloj corrió en contra de los dirigidos por Maximiliano Cuberas, tras la expulsión de Luis Zubeldía. A pesar de la incesante lluvia, la escuadra colombiana no bajó los brazos y adelantó varios metros a su defensa.



Para cambiarle la cara al equipo, Juan Fernando Caicedo y Juan David Valencia ingresaron en lugar de Leonardo Castro y Luis Carlos Arias, respectivamente. El destino del compromiso no se modificó, aunque Caicedo cabeceó bien y el arquero salvó.



Sin Christian Marrugo y Didier Moreno, por acumulación de amarillas, Independiente Medellín (6 puntos) deberá ganarle a River Plate, en Argentina, y esperar que Emelec (7 unidades) no sume de a tres en su casa contra Melgar, de Perú.



Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín