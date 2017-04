‘Mi adaptación ha sido muy complicada’: Marlos Moreno

Marlos Moreno, extremo del Deportivo La Coruña, admitió que su adaptación al fútbol europeo, en el que debuta esta temporada, ha sido muy complicada, "Creo que la adaptación me ha resultado muy complicada, pero el entrenador me está generando confianza y me estoy sintiendo mejor", comentó en rueda de prensa el colombiano.



Gracias a su mayor participación en los últimos encuentros el joven futbolista no se muestra ‘arrepentido’ de salir del país, para firmar con el Manchester City inglés, y a su vez, ser cedido al Deportivo, "A todos los jugadores que vienen a Europa el cambio se les hace complicado, no soy el único al que le ha pasado, y tengo que seguir trabajando y no bajar la guardia. Tengo muy buenas condiciones y sé que algún día voy a explotarlas. Tengo que estar tranquilo", comentó.

La joven promesa colombiana explicó los pormenores de su buena relación con los hinchas y la confianza que ha venido recibiendo del cuerpo técnico. El Deportivo tiene la opción de mantenerlo una temporada más en la plantilla, hasta junio de 2018, una cuestión en la que el jugador no piensa por ahora y que dependerá también del rendimiento durante toda la temporada.

El Deportivo tiene la opción de mantener a Marlos Moreno una temporada más en la plantilla, hasta junio de 2018. Foto: EFE



El atacante viene en una buena racha, fue titular ante el Granada y tuvo minutos en la visita de su equipo en cancha del Sevilla, Marlos señaló que su actual entrenador, Pepe Mel, le ha hecho bastante hincapié en ocupar muy bien los espacios y sobretodo, explotar su virtud, la velocidad. Por otra parte, el jugador colombiano calificó de "fundamental" el partido del próximo sábado contra el Málaga.



EFE