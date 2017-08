Marcelo Bielsa, distinguido por la BBC como el DT más influyente

El entrenador argentino Marcelo Bielsa, quien el fin de semana debutó con victoria 3-0 de su equipo, el Lille, sobre el Nantes, en la primera división de Francia, recibió este jueves un reconocimiento por parte de la BBC, que lo declara como el técnico más influyente del mundo, en un listado en el que también aparecen Diego Simeone, Jorge Sampaoli, Gerardo Martino, Eduardo Berizzo, Mauricio Pochettino y ‘Pep’ Guardiola, entre otros adiestradores.

En una parte del informe, se relata que “Pep Guardiola y Mauricio Pochettino han superado a grandes rivales en la Premier League esta temporada, pero tienen una cosa en común ellos; ambos marcan que Marcelo Bielsa es el “mejor entrenador del mundo”.



Para el prestigioso medio inglés, su particular metodología de trabajo ha trascendido fronteras desde hace varios años, en una labor que lo ha hecho conocer no solamente en Argentina y en Chile sino también en el resto del mundo, y eso ha sido determinante para catalogarlo como el entrenador más influyente de todos los tiempos.



Marcado por su juego ofensivo, presión alta, despliegue de los laterales y sin duda, el ánimo que le imprime a sus jugadores, el estilo de juego del adiestrador argentino es tanto alabado como criticado alrededor del mundo del fútbol.



Otros técnicos como Guardiola y Jose Mourinho tienen en sus hojas de vida una enorme cantidad de título al mando de los equipos que han dirigido, pero eso no ha bastado para que Bielsa haya sido reconocido como el más influyente gracias a su labor con los jugadores.



