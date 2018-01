M. United regresó a la victoria al vencer a Everton en la Liga Premier

Tras tres empates consecutivos, el Mánchester United se reencontró con la victoria este lunes ante el Everton (2-0), mientras que el Liverpool se impuso en el descuento al Burnley, este lunes en la jornada 22 de la Premier League.



El equipo que entrena José Mourinho despejó cualquier posibilidad de crisis con un solvente triunfo en Goodison Park, gracias a dos golazos de Antony Martial (57) y de Jesse Lingard (81).

El triunfo permite al United recuperar el segundo puesto de la clasificación provisional, con 47 puntos, dos más que el Chelsea, que jugará este miércoles el derbi ante el Arsenal (5º).

Los Diablos Rojos, no obstante, siguen muy lejos del líder Mánchester City, que suma 59 puntos antes de jugar este martes contra el Watford.



Antes, con un gol del defensa estonio Ragnar Klavan en el descuento, el Liverpool salvó la victoria ante el Burnley (2-1) que le permitirá mantener la cuarta posición de la Premier League.



Con 44 puntos y 13 partidos consecutivos sin derrota, el equipo de Jurgen Klopp se pone a 15 unidades del líder Mánchester City, que el martes jugará ante el Watford, y se acerca a uno solo del Chelsea.



Ante las ausencias por lesión de sus dos grandes estrellas, el egipcio Mohamed Salah y a Philippe Coutinho, en medio de los rumores que sitúan al brasileño en Barcelona, los Reds tuvieron muchos problemas para superar al equipo revelación de la temporada en Inglaterra.

Pese a todo, el senegalés Sadio Mané abrió el marcador para los Reds de un potente zurdazo a la media vuelta (61), pero cuando los de Liverpool parecían haber hecho lo más difícil, el Burnley (7º) empató por medio del islandés Johann Gidmundsson (87), con un cabezazo.



Los Reds acabarían teniendo premio a su mayor dominio en el juego en el minuto 94, cuando el croata Dejan Lovren bajó con la cabeza un centro frontal y Klavan remató a la red casi desde la misma línea de gol.



En los otros encuentros del lunes, el Newcastle (13º) de Rafael Benítez logró tres puntos muy importantes ante el Stoke (16º) para la salvación gracias a un gol del delantero canario Ayoze Pérez en la segunda parte.



El Leicester (8º) superó claramente al Huddersfield (11º) por 3-0 y Brighton (12º) y Bournemouth (14º) igualaron a dos goles en un emocionante encuentro.



Juegos para este martes: West Ham vs. West Bromwich. Swansea vs. Tottenham Southampton vs. Crystal Palace. Mánchester City vs. Watford. Miércoles: Arsenal vs. Chelsea.

AFP