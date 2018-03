Pese a caer 1-2 con Basilea, el City avanzó a cuartos de la Champions

Manchester City, que había goleado en la ida en Basilea (4-0), se clasificó este miércoles a cuartos de final de la Liga de Campeones, a pesar de caer 1-2 en el Etihad Stadium contra el conjunto suizo.

El delantero internacional brasileño Gabriel Jesús adelantó a los 'Citizens' (8), pero el noruego Mohamed Elyounoussi (17) y el suizo Michael Lang (71) dieron la vuelta al marcador, sin que ello privase al conjunto inglés de regresar dos años después a la ronda de cuartos de la máxima competición continental.



Los hombres de Pep Guardiola afrontaron el choque con la lógica relajación que les permitía el abultado resultado de la ida. Pese a que el argentino Sergio Agüero y el belga Kevin De Bruyne guardaban reposo en el banco de suplentes, el primer gol del partido cayó del lado local, cuando Gabriel Jesús embocó libre de marca desde el área pequeña un pase raso desde la derecha de su compatriota Bernardo Silva.



Lo temprano de ese gol parecía indicar que el marcador reflejaría una nueva goleada, pero el Basilea pronto comenzó a demostrar que no había acudido a la ciudad del norte de Inglaterra como comparsa.



Si los pupilos del exjugador del Atlético de Madrid Raphael Wicky se iban a despedir de la Champions, al menos querían hacerlo con honor, y así llegó el tanto del empate apenas transcurridos nueve minutos desde el gol de Gabriel Jesús.



Una de las varias internadas del paraguayo Blas Riveros acabó con el balón a pies de Elyounoussi, que remató de primeras con el empeine frontal para fusilar al arquero chileno Claudio Bravo.



Lejos de contentarse el delantero de origen marroquí fue a recoger el balón para no perder tiempo en busca al menos de la victoria. El City tenía la posesión del balón, pero el Basilea seguía creando más peligro.



Aunque en ningún momento se temió por la eliminatoria, el gol de Lang con un derechazo luego de una gran jugada de Elyounoussi permitió a los suizos despedirse con buen sabor de boca de la Champions, y llevarse un triunfo de una cancha en la que los locales no perdían en Champions desde septiembre de 2015.



Después de caer hace un año en octavos contra el Mónaco, el City de Guardiola vuelve a estar entre los ocho mejores del continente.



AFP