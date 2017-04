City convertirá a Alexis en el mejor pagado de la Liga, según prensa

Manchester City planea ofrecer al chileno Alexis Sánchez (Arsenal) un contrato de 300.000 libras semanales (353.000 euros), que le convertirían en el futbolista mejor pagado en la historia de la Liga Premier, según publica este jueves el diario Metro.



De acuerdo con el rotativo, Alexis, que termina contrato dentro de 15 meses en el Arsenal, busca un salario similar al de los jugadores mejor pagados de la liga -Paul Pogba, en el Manchester United, con 290.000 libras a la semana lidera esta lista-.

Aunque el conjunto londinense parecía reacio en un principio a romper su estructura salarial ante las demandas del chileno, la importancia capital del éste le harán replantearse la situación e intentar mejorar sus condiciones.



El City, el Chelsea y el París Saint-Germain estarían interesados en hacerse con los servicios de Alexis, por el que el Arsenal pediría en torno a 50 millones de libras (60 millones de euros) si no consigue llegar a un acuerdo de renovación.



En la actualidad, el alemán Mesut Özil es el jugador mejor pagado en la plantilla 'Gunner', con un salario de 140.000 libras a la semana, por las 130.000 que gana Alexis. El conjunto del norte de Londres está a la espera de una respuesta de su última oferta de renovación.



Según el diario Metro, Alexis está contento en la capital británica, aunque todavía no ha decidido si continuará en el club. La ausencia de Liga de Campeones la próxima temporada podría ser un factor determinante en la elección de Sánchez, ya que todo apunta a que el Arsenal, que está a siete puntos del cuarto clasificado, el City, no disputará la máxima competición continental por primera vez desde que Arsene Wenger está en el banquillo.



Preguntado Pep Guardiola, el entrenador del City, este jueves sobre los rumores de traspaso de Alexis, el técnico catalán dijo que "no es el momento de hablar de eso".

"A final de temporada hablaremos de todo eso", respondió al ser preguntado sobre el futuro de Sánchez y del guardameta Joe Hart, cedido este curso en el Torino. "Ahora no es el momento de hablar de esas cosas", señaló.



EFE