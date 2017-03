Silva y Agüero meten al Manchester City en semifinales de la FA Cup

Manchester City se impuso este sábado sin excesivas complicaciones al Middlesbrough en el Riverside Stadium (0-2) y se convirtió en el primer equipo en reservar su billete para las semifinales de la Copa de Inglaterra (FA Cup).



El conjunto entrenado por Pep Guardiola, que entre semana se encalló en casa con el Stoke (0-0), no falló ante el irregular 'Boro', más pendiente de su posición en la Premier League -en puestos de descenso- que de su participación en la FA Cup.



Los goles de David Silva (m.2) y Sergio Agúero (m.67) le dieron la victoria a un City que pudo haber ganado por una diferencia mucho mayor y que ya espera rival en semifinales. Los azules de Mánchester se han convertido en el primer equipo en reservar su billete para Wembley (Londres) y ya esperan a los ganadores de los duelos entre Arsenal y Lincoln City, Tottenham Hotspur y Millwall y Chelsea y Manchester United.



Guardiola introdujo cinco modificaciones con respecto al equipo que no pudo pasar del empate con el Stoke: Zabaleta, Sterling, Stones y Silva, además de Bravo, que, como se esperaba, ocupó el puesto en la portería de Caballero, fueron las novedades en el once del preparador catalán.



Cuatro fueron los cambios que hizo Aitor Karanka, en busca de un resultado positivo que hiciera olvidar la derrota 2-0 ante el Stoke en el último partido liguero. El portero Guzan entró por Valdés, mientras que los defensas Barragán y Bernardo y el delantero Stuani fueron las otras novedades presentadas este sábado.



A los dos minutos, cuando muchos de los aficionados todavía no habían ocupado sus asientos, el City inauguró el marcador en su primera aproximación. Touré abrió el balón a la derecha a Zabaleta, éste centró de primeras y Silva, después de que Sterling no acertara en el remate, fusiló a Guzan desde el área pequeña para adelantar a los suyos y dejar encaminado el pase a semifinales.



No se amedrentaron, sin embargo, los de Karanka, que estuvieron cerca de igualar la contienda con un testarazo de Gestede tras un saque de esquina que Bravo no logró atrapar, pero que un atento Zabaleta despejó sobre la línea de gol.



Apenas dos minutos después de la ocasión de Gestede, se le complicaron todavía más las cosas a los de casa, puesto que el delantero beninés se tuvo que retirar lesionado por unas molestias en la espalda y en su lugar ingresó Negredo. Stuani, en el 36, tuvo la oportunidad más clara de los suyos en la primera mitad, con un testarazo franco desde el punto de penalti que atrapó sin problemas un seguro Bravo.



Ya en la segunda parte, el City pudo dejar el partido sentenciado con dos ocasiones clarísimas desperdiciadas: primero Silva mandó inexplicablemente, con la derecha y con todo a su favor, la redonda por encima del travesaño y poco después entre Guzan y el palo evitaron el tanto de Agüero.



Guzan, que afronta su última temporada en Inglaterra antes de regresar a la MLS estadounidense, salvó de nuevo a los suyos con dos intervenciones de mérito a sendos disparos de Silva y de Sané.



No falló Agüero en el minuto 67, cuando dejó el encuentro visto para sentencia al empujar de primeras y desde el área pequeña al fondo de las mallas un preciso pase desde el costado izquierdo del incisivo Sané. No había noticias del inoperante Middlesbrough, a remolque durante todo el encuentro. Su única ocasión con ligero peligro en el segundo tiempo llegó a falta de un cuarto de hora para el final, con un testarazo del brasileño Fabio que despejó sobre la línea un atento Stones.



El marcador no se volvió a mover en el Riverside Stadium y el City se llevó un valioso triunfo que lo clasifica para semifinales de la Copa de Inglaterra y que deja todavía más 'tocado', si cabe, al Middlesbrough y a Karanka.



