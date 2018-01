Suárez admite que temió no llegar al Barça por el mordisco a Chiellini

El delantero uruguayo Luis Súarez ha admitido que temió que se frustrara su fichaje por el Barcelona a raíz del mordisco que propinó al italiano Giorgio Chiellini en los los octavos de final del Mundial de Brasil 2014. En una entrevista que le ha realizado su compañero Gerard Piqué para 'The Players' Tribune', Suárez ha comentado que a raíz de aquel episodio vio cómo se podía complicar su contratación con el equipo catalán.

"Sí, sí porque era todo, ¿no? Aparte de estar pensando en el Mundial y pudiendo cumplir mi sueño que era venir acá al Barça, se me había ido todo por la borda. Y creo que los días después que pasa, antes de que me echaran del Mundial, ahí es cuando hablo en su momento con Zubi (secretario técnico entonces) y con el presidente (Josep Maria Bartomeu), diciéndome que me quedara tranquilo que el Barça igual me quería", ha comentado el charrúa.



Suárez ha desvelado que en ese momento lloró al comprobar la reacción de los dirigentes azulgranas: "Lloré de que me estuvieran aceptando y yo pasando por todos los momentos que pasé y la cagada que me había mandado, era complicado confiar en mí. La verdad que en eso el Barça se ha portado espectacular conmigo y siempre le voy a estar agradecido".



Durante la entrevista, ambos jugadores han hablado sobre el próximo Mundial de Rusia. Luis Suárez considera que las selecciones europeas son las favoritas.



"Obviamente Alemania por ser la campeona. España está jugando a un grandísimo nivel. Francia me gusta mucho los jugadores que tiene, aunque la mayoría son jóvenes y después están Argentina, Brasil y Uruguay", ha comentado.

Obviamente Alemania por ser la campeona. España está jugando a un grandísimo nivel. Francia me gusta mucho los jugadores que tiene FACEBOOK

TWITTER

El delantero ha alabado el trabajo de Óscar Washington Tabárez al frente de la selección de su país. "Es un ejemplo, un maestro por lo que ha hecho porque ha cambiado muchas cosas, los jugadores le respetan mucho. Es una de las personas a las que siempre le estaré agradecido", ha dicho.



Finalmente, preguntado por Piqué sobre las posibilidades de que esta temporada el Barça gane alguno de los títulos en juego, Luis Suárez lo ha dado por hecho: "Ganaremos algo seguro".



EFE