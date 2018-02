Muriel superó su sobrecarga muscular y se entrenó con normalidad

El delantero colombiano Luis Fernando Muriel y el extremo Manuel Agudo 'Nolito' trabajaron este jueves con la plantilla del Sevilla después de superar unas dolencias físicas que les tenían apartado del grupo, por lo que podría estar ambos aptos para el partido del próximo sábado en el campo de Las Palmas.

Nolito se lesionó la pasada semana el aductor derecho en un entrenamiento antes de la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey frente al Leganés y causó baja para ese partido y para el de la Liga de España del domingo frente al Girona.



Muriel, por su parte, no acabó el encuentro contra el conjunto gerundense debido a una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo y, después de tratarse la dolencia desde entonces, este jueves ya trabajó junto a sus compañeros en la sesión que se desarrolló a puerta cerrada en la ciudad deportiva del club.



Ambos estarían disponibles para el partido del sábado, aunque el técnico italiano Vincenzo Montella también podría decidir no forzarlos y reservarlos debido a que el miércoles siguiente el Sevilla recibe en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán al Manchester United inglés, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.



El central danés Simon Kjaer, que ya se incorporó al grupo el pasado lunes tras haber superado unos problemas de espalda y una lesión en el sóleo izquierdo, sigue con normalidad en los entrenamientos. No sucede lo mismo con el centrocampista argentino Éver Banega y el lateral derecho francés Sébastien Corchia, quienes seguirán sus procesos de recuperación y por ello de baja para el partido frente a Las Palmas.



El equipo tiene el viernes programada una sesión de trabajo vespertino antes de que Montella elija a los jugadores que esa misma tarde se desplacen a Las Palmas para el partido, fijado para el sábado a partir de las 7 de la mañana, hora de Colombia.



EFE