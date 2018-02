‘Montella me dio la confianza que necesitaba’: Muriel

El delantero colombiano del Sevilla, Luis Muriel, titular indiscutible desde el inicio de 2018 en su nuevo equipo, cree que la llegada del entrenador Vincenzo Montella ha sido "muy importante" para mejorar su rendimiento, pues "la confianza" que le ha dado le "devolvió la tranquilidad que necesitaba".

Tras su fichaje al Sampdoria italiano por algo más de 20 millones de euros, el internacional cafetero no gozó de todos los minutos que le hubiera gustado en la etapa de Eduardo Berizzo en el banquillo sevillista, aunque su rol cambió por completo tras ser destituido el argentino el 22 de diciembre y relevado por el italiano Montella.



En declaraciones a la radio del club, Muriel, que ha mostrado un gran nivel en los últimos partidos, consideró clave la "confianza" que ha hallado en Montella y admitió que al principio sus ganas de agradar y de justificar en cierto modo ser el fichaje más caro en la historia del Sevilla jugaron en su contra, por la "ansiedad" que le generó.



"Nunca dejé de trabajar, de perseverar, sabía que era un momento que tenía que pasar y que iba a llegar la recompensa a mi trabajo. Nunca bajé los brazos, seguí luchando y trabajando, y al final obtuve los resultados que yo quería", recalcó el jugador sevillista, que lleva 7 goles (5 en LaLiga y 2 en la Copa del Rey).



El delantero, nacido hace 26 años en Santo Tomás (Departamento del Atlántico colombiano) aseguró que ya está recuperado de la sobrecarga en el isquiotibial que le obligó a pedir el cambio el domingo ante el Girona, ya que notó las molestias y paró "a tiempo", por lo que a mediados de semana volverá al trabajo con el grupo.



Sobre su trayectoria ascendente en el Sevilla, explicó que al principio sus "ganas de demostrar" por qué se le había fichado "y por qué se había pagado tanto" por él le llevaron "a tener ansiedad y errores que normalmente" no suele cometer, pero resaltó que pudo "revertir toda esa situación mala que se había creado en el inicio".



"Ahora estoy contento con el presente y con el ánimo de seguir por ese camino. El estar confiado es todo, estar bien mentalmente te hace jugar con otro ritmo, con tranquilidad, te lleva a que las cosas salgan de la mejor manera", manifestó el colombiano.



Para Muriel, "la confianza no es sólo que te pongan en el campo, se ve en muchos más aspectos como en sentirte importante, eso se nota no solamente en el fin de semana en el campo, sino en el día a día, y eso es lo que más me ha ayudado en este tiempo", aseveró.



También se mostró feliz por haber cambiado las críticas de sus primeros encuentros como sevillista por salir ovacionado del Ramón Sánchez Pizjuán, como en las semifinales de la Copa del Rey ante el Leganés, algo que calificó como "una emoción única".



"En esos momentos me acuerdo de cuando me retiraba y no eran aplausos, eran otras cosas. Entonces, me siento orgulloso de todo el trabajo que hice y de lo que tuve que pasar, solamente te das cuenta en ese momento. Ahora viene lo más duro, que es mantenerse por ese camino, y gracias a Dios lo estoy logrando", recalcó.



EFE