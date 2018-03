Muriel y su paciencia para ganarse un cupo en Rusia

El 2 de junio de 2014, horas antes de anunciar en rueda de prensa los 23 integrantes del plantel definitivo para el Mundial de Brasil, José Néstor Pékerman llamó a Luis Fernando Muriel a su habitación, en la concentración de Colombia en Los Cardales, cerca de Buenos Aires. Allí le anunció que no iba a estar en la lista. Muriel lo tomó con tranquilidad. Tenía apenas 23 años y no había tenido una gran temporada con el Udinese. “En ese momento no lloré. Traté de ser fuerte, de demostrarle a mis compañeros que estaba bien para que ellos tampoco se sintieran mal ni se vinieran abajo por esa noticia”, declaró entonces.

Ahora, Muriel busca la revancha, más maduro, y consciente de que la pelea por ser el ‘9’ de la Selección es bien dura, por lo cual aspira a tener un cupo gracias a su capacidad para jugar en otras posiciones del campo.

En la convocatoria para los partidos contra Corea del Sur y China, en noviembre del año pasado, Muriel no hizo parte de la lista de 25 jugadores. Hubo rumores de que había renunciado a la Selección, algo que tuvo que salir a desmentir rápidamente.

“Fueron unos rumores que surgieron en Colombia. No sé de dónde vinieron, en ningún momento he pensado en renunciar”, dijo entonces, en una entrevista publicada por la página oficial de su club, el Sevilla, en la que explicó su ausencia. “Lo habíamos hablado cuando terminamos el último partido de eliminatoria (frente a Perú, en el que estuvo en el banco). Las indicaciones que me dio era que tratara de encontrar ese espacio que me faltaba aquí en el Sevilla, que tratara de jugar el máximo de partidos posibles, de ponerme bien y que llegara para estar listo para el Mundial”, añadió.



Con la Selección, Muriel ha jugado 17 partidos, 12 de ellos después del Mundial de Brasil. Casi siempre ha dado una mano jugando por las bandas y no como delantero.



Ahora, con la coyuntura de la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado, quien se recupera de una cirugía para solucionar un problema en el pubis, y de Edwin Cardona, suspendido por cinco partidos amistosos tras hacer gestos racistas en el encuentro con Corea del Sur, pues se le abre la puerta para jugar como titular. Pero la competencia también es grande poresas posiciones: en París se va a encontrar con Yimmi Chará, con Giovanni Moreno y con José Heriberto Izquierdo. Incluso, en algún momento, Juan Fernando Quintero y hasta el propio James Rodríguez podrían actuar allí. Dependerá de él ganarse el puesto.



Muriel trabaja todavía por ganarse un lugar en el Sevilla, al que llegó a comienzos de temporada. Lleva 37 partidos entre Liga, Copa del Rey y Champions League. De ellos, fue titular en 21. Ha anotado ocho goles, seis en el torneo local y dos en la Copa. Y sigue moviéndose con paciencia para que esta vez no lo dejen por fuera de la Copa del Mundo. A los 27 años, cada vez más maduro, siempre ha dado una buena mano cuando lo han necesitado.

EL CAMINO DE LUIS FERNANDO MURIEL EN LA SELECCIÓN

10 de junio de 2012

El debut

Fue llamado por José Pékerman para los partidos de eliminatoria frente a Perú y Ecuador. Jugó sus primeros minutos en Quito: entró a los 73, en reemplazo de Elkin Soto, en la derrota de Colombia por 1-0.

6 de febrero de 2013

Su único gol

Luis Fernando Muriel solo ha hecho un gol vestido de amarillo. Fue el 6 de febrero de 2013, en la victoria 4-1 de Colombia frente a Guatemala, en un amistoso en Miami.

2 de junio de 2014

Sin Mundial

José Pékerman anunció los 23 jugadores que iban a Brasil. Quedaron afuera Amaranto Perea y Falcao García, por lesión, y Muriel, por decisión técnica.

26 de junio de 2015

De regreso

Tras casi dos años sin jugar con la Selección, entró en el remate del partido frente a Argentina, en los cuartos de final de la Copa América. El juego llegó a desempate por penaltis. Muriel perdió el suyo.

16 de marzo de 2018

Mira a Rusia 2018

Apareció en 10 partidos de la eliminatoria. Ahora, José Pékerman lo llamó para los amistosos frente a Francia y Australia, en los que comienza a ajustar la nómina para Rusia 2018.







