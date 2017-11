El adiós de Pirlo, Totti y Alonso, una bienvenida al Olimpo del fútbol

Hay personas en la vida que dejan una huella imborrable. Durante muchos años realizaron grandes gestas y contribuyeron al desarrollo de una comunidad, y cuyo legado permanecerá en la historia por mucho tiempo. Así pasa en el fútbol. Algunos seres humanos decidieron vestirse de cortos, amarrarse los guayos y patear balones para transformar e imprimirle magia a este deporte. Fascinación mientras están en los terrenos de juego. Admiración, reconocimiento y gratitud eterna cuando deciden retirarse.

Esos últimos sentimientos fueron los que dejaron los italianos Andrea Pirlo y Francesco Totti, junto con el español Xabi Alonso, quienes este año dijeron adiós en medio de sonoros aplausos.



Pirlo, ‘el arquitecto’, campeón del mundo en el 2006 y ganador de dos ligas de Campeones con el Milán, anunció que pone fin a su carrera a los 38 años. “Mi aventura con el New York se termina, pero también mi recorrido como jugador profesional”, escribió en su cuenta de Twitter y agradeció a su familia. También, “a cada club por el que he tenido el honor de jugar y cada compañero con el que he estado contento de jugar”, agregó.



El italiano jugó en el Inter de Milán y en la Reggina antes de llegar al Milan, con el que ganó la Liga de Campeones en el 2003 y el 2007. En el 2011 se unió a la Juventus, con la que brilló para añadir a su palmarés cuatro títulos de la Serie A y una Copa de Italia.



Fue un futbolista de elegancia natural, con una extraordinaria visión de juego y un don para los libres directos. Tras empezar como mediapunta, retrasó su posición al mediocentro, puesto en el que vivió los mejores años de su carrera.



Gracias a sus pases precisos, su impresionante visión de juego y la delicadeza a la hora de mover batuta en mano a su equipo, Pirlo ha pasado a la historia del fútbol como uno de los mejores concertistas del balón de todos los tiempos.

Un artista

Totti, después de 25 años en el fútbol profesional, vivió en el Olímpico su último partido con la Roma, su equipo de toda la vida, que pierde a un emblema eterno como lo pierde el fútbol.



“Terminó la primera parte de mi ida de futbolista y ahora empezará otra más importante como directivo, con el deseo de que pueda hacer lo que hice en el campo durante muchos años”, aseguró.

El capitán Francesco Totti siempre será recordado por la afición romana. Ahora tiene la tarea de mostrar su talento en la parte administrativa, tras 25 años como futbolista. Foto: AFP

Totti disputó 786 partidos con la Roma y marcó 307 goles tras debutar en 1993 con 16 años. Su legado será siempre el amor por la Roma, un equipo que nunca dejó pese a ser tentado por varios de los mejores equipos europeos.



Lealtad, magia y pegada fantástica fueron los pilares de una estrella que ya no brilla más en los terrenos de juego.

Un muro

El español Xabi Alonso, miembro de la generación dorada española ganadora de tres títulos internacionales consecutivos, entre ellos el Mundial 2010, se retiró al finalizar la pasada temporada.



Siempre será recordado por su gran entrega en el terreno de juego y por ser un guerrero de mil batallas. Un líder sereno, calmado, pero con mucho ímpetu dentro de todos los grupos en los que estuvo.

Xabi, campeón del mundo con España, jugó en Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid y Bayern. Foto: Reuters

Y fue así como tres estrellas apagaron su brillo, pero siempre serán recordadas por ser revolucionarios del fútbol. Ellos se fueron, pero otros llegarán a seguir deleitando a los espectadores.



