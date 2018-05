¡Arrivederci, Buffon!: los números del mítico arquero italiano

Gianluigi Buffon es considerado uno de los mejores arqueros de los últimos tiempos y este sábado jugará su último partido con la Juventus. Buffon duró 17 de sus 40 años en el equipo de Turín.



Buffon jugó 655 partidos en la Juve, de los que su arco salió invicto en 300. Logró nueve títulos de la Serie A, cuatro Copas de Italiana, cinco Supercopas de Italia y un campeonato de la Serie B. Además, jugó seis ediciones del Mundial de la Fifa con Italia y ganó la de Alemania 2006.

Gianluigi Buffon salió invicto en 300 partidos de 655 que jugó con el equipo de Turín. Foto: EFE / Facundo Arrizabalaga

Dentro de los trofeos que no ganó está la Liga de Campeones, que no obtuvo pese a haber jugado tres finales: en 2003, 2015 y 2017.



En su despedida, el arquero también afirmó que no volverá a jugar con la selección de su país, cuando se esperaba su presencia en el amistoso contra Holanda, del 4 de junio.



Buffon es el segundo jugador del mundo en disputar más partidos con la selección de su país: estuvo en 176 partidos de la 'azzurri'. El récord lo tiene el egipcio Ahmed Hassan, con 184.



En los planes de Buffon estaba finalizar su carrera en Rusia 2018. No obstante, no será posible, ya que la selección italiana no clasificó al Mundial por primera vez en los últimos 60 años.

Aunque en principio el jugador había anunciado su retiro definitivo del fútbol, dijo que cambió de opinión luego de haber recibido algunas propuestas “muy interesantes”.



“Definitivamente no soy alguien que piense que es correcto terminar mi carrera en el tercer o cuarto nivel. Soy un animal competitivo y no podría vivir o sentirme cómodo en otra situación” dijo el italiano respecto a su retiro.



EL TIEMPO.COM

*Con información de Reuters y EFE