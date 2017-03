Los goles en contra como visitante, otro lío para Colombia

En Quito, una plaza particularmente difícil en la eliminatoria, Colombia tratará de sacar los puntos que le enderecen el camino hacia Rusia 2018. Si bien Colombia hoy está clasificada, cualquier punto, cualquier gol a favor o en contra, puede cambiar completamente el panorama.

Colombia ha sacado siete puntos en seis partidos como visitante. Es la misma cantidad que han conseguido Ecuador, Chile, Perú y Paraguay, equipos que aún aspiran a ir a la Copa del Mundo. Pero de esos cinco equipos, el de José Pékerman es el de peor diferencia de goles: -5, producto de seis goles a favor (tres contra Bolivia) y 11 en contra.



Si preocupa el tema de la sequía de los delanteros en la eliminatoria (ya van 653 minutos sin que alguno de los atacantes la meta), el de los goles recibidos por fuera también: van 11 en seis partidos, el peor promedio de la Selección desde que la eliminatoria se juega en el formato todos contra todos: 1,83 por partido.



En la ruta hacia Francia 1998, Colombia recibió los mismos 11 goles, pero en ocho partidos (1,37); para Corea-Japón 2002 le marcaron apenas ocho (0,89) y no clasificó, por culpa de sus resultados como local; para Alemania 2006 recibió 10 (1,11), contando el doloroso 4-0 en Bolivia que le costó el puesto a Francisco Maturana; para Sudáfrica 2010 recibió 11 en nueve encuentros (1,22) y en la exitosa eliminatoria hacia Brasil 2014 apenas le marcaron siete, en ocho encuentros (0,87).



El día que Colombia cayó goleada 3-0 en Montevideo se rompió una racha de 77 partidos sin perder por tres o más goles de diferencia, que había comenzado el 10 de septiembre del 2008, cuando la derrota 4-0 frente a Chile dejó sin puesto a Jorge Luis Pinto. Durante ese lapso pasaron por la Selección Eduardo Lara, Hernán Darío Gómez, Leonel Álvarez y Pékerman, que dirigió 42 de esos juegos. No fue la primera vez: el último recuerdo de la Selección como visitante fue triste: derrota 3-0 frente a Argentina en San Juan.

Momento del partido en que Uruguay venció a Colombia en la primera fase de estas eliminatorias. Foto: Archivo/Reuters

¿A qué se debe ese rendimiento defensivo como visitante? Básicamente a la falta de estabilidad en la nómina. En la eliminatoria pasada, el equipo prácticamente no tuvo cambios en la formación. Se podía decir prácticamente de memoria la formación de los de atrás: Ospina; Zúñiga, Perea, Yepes, Armero; Sánchez y Aguilar. Fredy Guarín, Cristian Zapata aparecieron como alternativas.



En cambio, Pékerman aún no encuentra la defensa para jugar como visitante. Los únicos fijos son Ospina y Sánchez. En los juegos por fuera de Barranquilla, ha utilizado a dos laterales derechos, Santiago Arias (cuatro partidos) y Stefan Medina (dos). Por la zona izquierda pasaron tres jugadores: Farid Díaz (tres encuentros), Frank Fabra (dos) y Éder Álvarez Balanta (uno). Y han aparecido cinco zagueros centrales: Jeison Murillo, que no fue convocado esta vez (cinco juegos); Óscar Murillo (tres), Cristian Zapata (dos), Yerry Mina (uno) y Dávinson Sánchez (uno).

Colombia no pudo frenar a Argentina jugando de visitante. Foto: Archivo/EFE

En la mitad de la cancha, al lado de Sánchez, que jugó cinco encuentros y no actuó en La Paz, han jugado Daniel Torres (tres partidos), Wílmar Barrios (tres), Alexánder Mejía (dos), Abel Aguilar (uno) y Guillermo Celis (uno). Esa falta de estabilidad ha afectado el rendimiento.



“La eliminatoria tiene un contexto en el que todos tenemos dificultades y cada partido es una historia nueva. La actualidad de algunos jugadores, las lesiones, las situaciones en la tabla, los equipos, entonces cualquier situación puede afectar, va dependiendo del estado de los jugadores, la confianza y determinar cada partido”, explicó Pékerman antes del partido frente a Argentina, para tratar de explicar por qué tantos cambios en la nómina.



Cabe agregar que Colombia, después de Bolivia (52) y Venezuela (47), es la Selección que más jugadores ha utilizado, 42. Ecuador, el rival de mañana en Quito, es uno de los más estables: 30, solo superado por Uruguay (28).



Pero el pasado no cuenta. Colombia tratará de enderezar el camino en Quito. “En estos momentos hay que ganar todos los partidos de las eliminatorias, no podemos estar especulando, ni sacando cuentas de un futuro incierto. Por eso el cuerpo técnico está concentrado en cada encuentro con el fin de lograr nuestros objetivos”, declaró Pékerman el miércoles en Barranquilla, antes del juego contra Bolivia. Ese día jugó mal, pero ganó. Este martes se esperan otros tres puntos.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc