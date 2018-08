¿Cómo le ha ido a los colombianos en el fútbol de China?

Los rumores de una posible llegada de Falcao García al fútbol de China volvieron a dispararse.



El diario francés L’Equipe aseguró que el colombiano llegaría al gigante asiático en enero, pues Mónaco, su actual club, buscaría ganar algo antes de que se termine el contrato entre ambos (2020).

La posibilidad de llegar a suelo chino no es nueva. Hace algunos años, cuando terminaba su irregular paso por Inglaterra, se especuló sobre un arribo del ‘Tigre’ allá, pero no sucedió.



Por ahora, habrá que esperar, aunque de darse, Falcao llegaría a un fútbol que no es desconocido para Colombia y en el que algunos compatriotas han brillado y han dejado su marca.

Radamel Falcao García, futbolista colombiano. Foto: AFP

La actuación de los colombianos

Contando hasta la actualidad y a quienes se mantienen allá, por China han pasado 21 jugadores colombianos.



El primero fue Ricardo ‘Gato’ Pérez en 1998, cuando llegó al Sichuan Guancheng, club que ya no existe.



No obstante, el auge de futbolistas ‘tricolores’ en balompié chino se empezó a vivir en el 2012, cuando un joven y prometedor Giovanni Moreno firmó con el Shanghái Shenhua.



‘Gio’, además, es de los que mejor nivel han mostrado: en sus 7 temporadas, contando la actual y la Liga local, ha disputado 154 partidos y marcado 52 tantos. Además, es el actual capitán de su club.

Giovanni Moreno ha disputado 154 partidos y marcado 52 tantos. Foto: AFP

Y hay más: ha compartido vestuario con jugadores top como Nicolás Anelka, Didier Drogba y Carlos Tevez. Y ahora juega con Fredy Guarín, colombiano que brilló en Italia y Portugal.



Precisamente Guarín está cumpliendo su tercera temporada en el Shanghái Shenhua, en el que se acopló desde el primer día.



Hasta ahora, y contando solo la Liga china, ‘Guaro’ ha disputado 58 partidos y marcado en 16 oportunidades.

Fredy Guarín ha disputado 58 partidos y marcado en 16 oportunidades. Foto: Instagram: @shanghaishenhua

Hárold Preciado es otro delantero que se ha destacado. Llegó en el 2017 al Shenzhen, de segunda división, y entre el año pasado y este año ha disputado 46 partidos y ha festejado en 36 oportunidades.



Uno que llegó joven, brilló y se fue es Roger Martínez. Arribó al Jiangsu Suning en el 2016 y estuvo dos temporadas, hasta el 2017. En ese tiempo, en el torneo local, jugó 30 partidos y marcó 17 goles.

Roger Martínez, delantero de la Selección Colombia. Foto: Vanexa Romero / CEET

Fredy Montero fue otro que se sobresalió. Jugó 29 partidos con el Tianjin Teda en el 2016, marcando 9 tantos.

Sin pena y sin gloria

Jackson Martínez y Luis Carlos Ruiz son dos ejemplos de colombianos a quienes no les fue bien en China.



En el 2016, ‘Chachachá’ llegó al país asiático como una contratación muy fuerte. Pero en dos temporadas solo pudo jugar 10 encuentros con Guangzhou Evergrande y festejar 4 veces.

Jackson Martínez, delantero colombiano. Foto: Archivo particular

Las lesiones le pasaron factura al delantero y, en marzo de este año, su equipo, de forma unilateral, dio por terminado el contrato.



Ruiz, por su parte, estuvo en el Shanghái Shenhua en el 2014. ¿Su saldo?: 9 partidos y un gol.

Otros colombianos en China

Arley Palacios: entre el 2001 y el 2004, en el Xiamen Lanshi y en el Sichuan FC.

Hamilton Ricard: en el 2007 en el Shanghái Shenhua.



Martín García: en el 2009 en el Nanchang Bayi, en el 2010 en el Shanghái Donghai y en el 2013 en el Tianjin Songjiang.



Ricardo Steer: en el 2009 en el Changchun Yatai, en el 2010 en el Guangdong Sunray y entre el 2012 y el 2016 en el Harbin Yiteng.



Duvier Riascos: en el 2010 y 2011 en el Shanghái Shenhua y en el 2018 en el Dalian Yifang.



Juan Camilo Angulo: en el 2011 en el Shanghái Shenhua.



Yovanny Arrechea: en el 2011 en el Changchun Yatai y en el 2012 en el Shenyang Dogjin.



Luis Carlos Cabezas: entre el 2012 y el 2013 en el Shanghái Donghai y entre el 2014 y el 2016 en el Hunan Xiangtao.



Carmelo Valencia: entre el 2013 y el 2014 en el Tianjin Teda y entre 2015 y 2016 en el Beijing Baxy.



Juan Gilberto Núñez: en el 2015 en el Harbin Yiteng.



Jair Reinoso: en el 2015 en el Zhejiang Yiteng.



Wilmar Jordán: en el 2015 en el Tianjin Teda.



Jhon Valoy: en el 2016 en el Hunan Billows.



