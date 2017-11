Los escenarios que le esperan a Colombia en el sorteo del Mundial

El Mundial de Fútbol palpita. Los 32 clasificados cuentan las horas para que llegue el sorteo de los grupos, que será el primero de diciembre. Hay ansiedad. ¿Cómo le tocará a Colombia? ¿Qué tanto lo afectó no ser cabeza de serie? son preguntas recurrentes que surgen antes de que el azar haga su aparición en Moscú. Por ahora, solo se habla de probabilidades.

Colombia está en el bombo 2, lo que quiere decir que de entrada evitará a selecciones fuertes de Europa como España o Inglaterra, que están en el mismo bombo. ¡Un alivio! Sin embargo, como no fue cabeza de serie, sí le tocará medirse a una de las otras potencias europeas que están en el bombo uno, por ejemplo le podría tocar, en el peor de los casos, Alemania, actual campeona y favorita, o también, a Rusia, el anfitrión.



Se trata de un azar en el que se sacará una balota de cada uno de los cuatro bombos para ir conformando los 8 grupos, y lo único que se sabe previamente es que a Colombia no le tocará en el grupo de Brasil ni en el de Argentina, porque no se pueden cruzar países de una misma confederación, a excepción de los europeos.

Luis Fernando Suárez, técnico colombiano que ya ha estado en dos mundiales, con Honduras y Ecuador, opina que la clave, más allá de cómo quede el sorteo, estará en derrotar a los países de los bombos 3 y 4, que en teoría son más débiles.



“Al sorteo hay que ir desinhibido. Aunque no creo que sea algo manipulado, lo que he visto es que a los suramericanos les toca por lo general contra un rival centroamericano y dos europeos. Lo que hay que buscar es vencer a los bombos débiles, el 3 y el 4. La diferencia no es mucha entre esos dos, lo que da para pensar que se puede avanzar a la siguiente ronda”, dice Suárez, DT de Equidad.



En el pasado Mundial, a los suramericanos que no fueron cabeza de serie (Chile, Uruguay y Ecuador) sí les tocó contra dos europeos. A Colombia, que fue líder de grupo, le correspondió un europeo (Grecia), un africano (Costa de Marfil) y un asiático (Japón). Ahora, enfrentará fijo a un europeo cabeza de serie (Alemania, Rusia, Portugal, Francia, Polonia o Bélgica) y, si la teoría de Suárez se da, contra otro europeo (Dinamarca, Islandia o Suecia, del bombo 3, o Serbia, del 4).

El peor escenario

Ese asunto de ser cabeza de serie no deja de ser una ventaja teórica para evitar a los mejores, pero Colombia no lo logró. Eso, aunque evite a España, es un factor que puede afectar la conformación de un buen grupo. El ex-DT de la Selección Colombia, Javier Álvarez, considera que el grupo que le toque va a ser más complicado que el que tuvo en Brasil. “En Brasil le tocó uno bueno, prueba de ello es que hoy no están clasificados ni Grecia ni Costa de Marfil. Y por eso nos fue tan bien. Pero esta vez Colombia no es cabeza de serie, que da el aval de no enfrentar a los mejores. Este grupo va a ser más difícil porque no somos cabeza. Pero tenemos buenos jugadores y cuerpo técnico”, dice Álvarez.

Creo que hay mucha igualdad de fuerzas entre el bombo uno y el dos. Fíjense que en el dos está España, por ejemplo. Uno quisiera evitar al candidato mayor que es Alemania FACEBOOK

TWITTER

El panorama más complejo sería que le tocará ir al grupo de Alemania, pero que además le tocara contra otro de los europeos fuertes del bombo 3, caso Dinamarca o Suecia. Así las cosas, un grupo complicado se complementaría con un equipo como Nigeria, que en el papel es el más fuerte del bombo 4, y que es puesto 41 de la Fifa.



En todo caso, tal como analiza Suárez, si a Colombia le toca un cabeza de serie muy difícil, debe apuntar a ganarles a los otros dos rivales. “Creo que hay mucha igualdad de fuerzas entre el bombo uno y el dos. Fíjense que en el dos está España, por ejemplo. Uno quisiera evitar al candidato mayor que es Alemania. Y el otro es Rusia, por ser local. Pero clasifican dos, por eso hay que pensar más en los equipos que supuestamente son más débiles. Le toca enfilar baterías para ganar esos dos partidos. Así se tendrá mucho terreno ganado para la clasificación”, dice Suárez.

El mejor panorama

El azar puede ser despiadado, dejando a Colombia en un grupo difícil, pero también, en uno benévolo. El mejor escenario sería ir a la zona del más débil del bombo uno, que en teoría podría ser Polonia o Portugal, rivales con los que se puede equiparar fuerzas y que será mejor que ir contra Alemania o el local. Y que además le toque contra el rival más flojo del bombo 3, Túnez o Egipto, y del 4, Arabia, que es el peor de los 32 en la clasificación Fifa, o Panamá, que debuta en el Mundial. Sería un escenario ideal para avanzar hasta de primero.



Más allá de lo que se pueda especular y analizar antes, hay otras voces autorizadas en el fútbol colombiano, como la del exfutbolista Carlos ‘Pibe’ Valderrama, que le restan importancia al sorteo, por la confianza ciega en la Selección. “Vamos a esperar a ver qué sale. Lo que sí puedo decir es que Colombia le puede ganar a cualquier equipo. Nosotros somos buenos”, dijo el Pibe.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET