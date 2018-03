Seis delanteros, en busca de los cuatro cupos para Rusia

Serán solo 23 los apellidos que estampará José Pékerman en la lista definitiva de la Selección Colombia para el Mundial de Rusia. Y cuatro de ellos, seguramente, serán atacantes, tal como pasó en Brasil 2014. La decisión final podría pasar por rendimiento, experiencia, continuidad u otras circunstancias, pero mientras se toma esa decisión, EL TIEMPO presenta seis posibilidades de atacantes, de acuerdo a la importancia que tuvieron para el DT en la eliminatoria.

En el Mundial de Brasil, Pékerman convocó a 3 arqueros, 7 defensas, 9 volantes y 4 delanteros. Jackson Martínez, Carlos Bacca, Adrián Ramos y Teófilo Gutiérrez fueron sus elegidos en el ataque. Hoy, dos de ellos, Jackson y Adrián, ya no están cercanos a la Selección. Pero otros han ido engrosando este listado. El principal es Falcao García, el gran ausente en Brasil 2014 y quien es uno de los jugadores fijos para Rusia 2018, por su importancia para el equipo y para el DT.



También están Carlos Bacca y Luis Fernando Muriel, quienes son los delanteros que más partidos jugaron en la eliminatoria a Rusia. Además están entre los más convocados de toda la era Pékerman. Otro es Teófilo Gutiérrez, quien aunque ha perdido preponderancia en la Selección en la última etapa, es el segundo delantero con más llamados de Pékerman, 25.

En la etapa final de la eliminatoria llegaron a la Selección otros delanteros que se fueron ganando un espacio como Miguel Borja y Duván Zapata, quienes ahora pelean un lugar en la lista final. El que más provecho sacó de ellos fue Zapata, que tuvo una destacada actuación en el partido en Perú, en la última fecha. Borja cuenta ya con seis llamados a la Selección y dos partidos jugados.



Entre estos seis delanteros podrían estar los cuatro que vayan al Mundial. De hecho, en el cierre de la eliminatoria los convocados fueron Falcao, Bacca, Muriel, Teo y Zapata. Claro, hay más delanteros en la órbita de la Selección, como Roger Martínez, quien jugó tres partidos en la eliminatoria, pero lleva más de un año sin ser citado a la Selección Colombia y tiene menos minutos con el equipo que los demás mencionados.



Habrá que esperar la decisión final de Pékerman, quien esta semana hará otra convocatoria para los partidos amistosos que serán contra Francia, el 23 de marzo, en París, y Australia, el 27, en Londres.

Falcao García

La presencia de Falcao García en el Mundial no tiene discusión. Es el hombre gol de la Selección Colombia, el atacante más importante e inamovible del equipo de José Pékerman. Así no haya tenido gran registro goleador en la eliminatoria a Rusia, con dos goles en 8 partidos (a Brasil y Paraguay) y 513 minutos en canchas, siempre será una garantía para el equipo. Además tiene pendiente la revancha por no haber estado en Brasil 2014. Por eso Rusia es su gran ilusión. Falcao es hoy el tercer goleador en la Liga de Francia, con 17 tantos en la temporada, aunque se ha perdido algunos partidos por una lesión muscular de la que ya se recuperó.

Carlos Bacca

Bacca fue el delantero de la Selección Colombia que tuvo más partidos en la eliminatoria al Mundial de Rusia, con 13 juegos, y también fue el que más minutos jugó, con 831.



Sin embargo, no tuvo la frecuencia goleadora que se esperaba: hizo 3 goles (dos a Ecuador y uno a Bolivia), uno más que Falcao, pero con cinco partidos de más. Eso sí, Bacca participó con tres asistencias de gol y es hombre de confianza de Pékerman. El Mundial es una revancha, porque en Brasil 2014 solo pudo jugar unos minutos, por una lesión. Actualmente lleva 8 goles con el Villarreal en la Liga de España; hizo otro en la Copa del Rey y dos en Liga de Campeones.

Luis F. Muriel

Muriel fue el segundo atacante de la Selección Colombia que tuvo más partidos en la eliminatoria a Rusia 2018. Jugó 10 encuentros, con 482 minutos acumulados. Sin embargo, Muriel no anotó gol en esas oportunidades. Aportó dos asistencias y una de ella fue en el partido clave en Chile, en el que su pasegol a James representó un punto vital (1-1). Su gran virtud en la Selección es su explosión.



A sus 26 años, Muriel espera jugar su primer Mundial, ya que se quedó por fuera de Brasil 2014 por decisión de José Pékerman.



Actualmente, Muriel juega para el Sevilla, donde ha anotado seis goles en la Liga de España.

Teófilo Gutiérrez

Teo dejó de ser el jugador inamovible del equipo de Pékerman y pasó a ser una tercera y hasta cuarta opción. En la pasada eliminatoria no tuvo la misma preponderancia de la clasificación a Brasil 2014. Solo estuvo presente en 5 partidos, actuó en 242 minutos e hizo un gol, contra Perú, en Barranquilla (2-0).



Solo jugó tres partidos de titular y los tres fueron en el 2015, cuando recién empezaba la eliminatoria. Pero Teo es un jugador con desequilibrio y que brinda alternativas tácticas en la Selección. Ese es su plus.



Este año en el Junior ha jugado dos partidos de la Liga y lleva un gol. En la Copa Libertadores lleva cuatro juegos y un tanto.

Miguel Borja

Miguel Borja es otra de las cartas que tiene Pékerman para barajar. Su paso por la Selección Colombia ha sido hasta ahora efímero, pues solo ha actuado en dos partidos (Chile, en Barranquilla, y Ecuador, en Quito), pero ha estado ya en seis convocatorias oficiales, lo que demuestra que se ha ido ganando un espacio. Jugó 135 minutos en la eliminatoria a Rusia y no anotó. Sin embargo, Borja pasa un buen momento en el Palmeiras, donde lleva seis tantos en la liga brasileña, más otro gol en la Copa Libertadores, contra Junior. Le falta demostrar su capacidad anotadora (la que se le conoció en Nacional), en la Selección Colombia. Con 24 años, espera disputar su primer mundial.

Duván Zapata

Potencia, esa puede ser la mejor característica de Duván Zapata, quien se ha ido abriendo un lugar en la Selección Colombia. Es uno de los delanteros nuevos en el equipo, pero ya lleva tres convocatorias oficiales y jugó dos partidos de la eliminatoria, contra Bolivia y Perú, con un total de 99 minutos. No anotó, aunque en el último juego, en Lima, su presencia y sus labores tácticas fueron fundamentales para el equipo. Asimismo estuvo en la última gira en Asia, en los juegos contra China y Corea, y en ambos fue titular. Su ventaja, además de su fuerza, es su estatura (1,86 m), a la que le saca provecho. Actualmente milita en la Sampdoria, donde lleva 8 goles en la temporada en Italia.









Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @PabloRomeroET