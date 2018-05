James Rodríguez, en boca de todos: así hablan sus entrenadores de él

En minutos se jugará el partido de ida de la semifinal de Champions League entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. Muchos de los focos del encuentro se centrarán en el colombiano James Rodríguez, volante del cuadro alemán.



Tras sus últimas tres temporadas en la ‘casa blanca’, en la que fue de más a menos, la presencia del colombiano ha despertado todo el interés.

Por eso, tanto Jupp Heynckes como Zinedine Zidane, entrenadores de Bayern y del Madrid, respectivamente, fueron indagados por James.

La confianza de Heynckes

Así como lo ha hecho antes, Heynckes volvió a resaltar la calidad de Rodríguez: “Tiene fantasía y visión”.

Heynckes le ha dado mucha confianza a James durante la temporada. Foto: Archivo / Reuters

Reveló algo que no se sabía del colombiano a su llegada a Alemania: “Cuando nos encontramos en Bayern, James estaba un poco hundido. No estaba en buena forma y no se sentía bien”.



Aseguró que se encargó de “hablar mucho con él y, poco a poco, ganó confianza". Y que ahora los hinchas del club “están fascinados con James. Ha tenido una evolución genial".



"Lo más importante para su proceso de integración es que se abrió, que se siente a gusto en Múnich. Eso es esencial. Además, está estudiando alemán”, agregó.

La visión de Zidane

Durante los dos años que estuvo dirigiendo a James, Zidane siempre habló del aporte del colombiano al Madrid, aunque, en la práctica, no le diera muchos minutos.

Zinedine Zidane dirigió dos años a James en el Madrid. Foto: EFE

“Nunca tuve problemas con él, la única cosa que necesitaba era tener más minutos. Pero no solo ha pasado con él, este año ha pasado lo mismo con otros futbolistas que se quedan en la banca de suplentes”, dijo el DT francés.



También afirmó que "yo no quería que saliera (del Madrid), pero James quería jugar más y lo entiendo”.



Y dejó claro que espera que el colombiano esté muy motivado de cara al partido de la semifinal, “porque es jugador de fútbol y va a querer hacerlo bien, no para demostrarme algo a mí".



ELTIEMPO.COM