La Copa del Mundo ya está en Colombia

Pasadas las 11 de la mañana de este martes, el avión que trasladó el trofeo de la Copa del Mundo de Argentina a Colombia aterrizó en Bogotá.

La comitiva que llegó a la capital colombiana fue encabezada por el exjugador y campeón del mundo con Francia en 1998, David Trezeguet.

David Trezeguet con la Copa del mundo. Foto: Mauricio León/EL TIEMPO

El primer paso de la Copa se desarrolló en el aeropuerto El Dorado, en un evento que tuvo la participación del Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.



El trofeo llegó en un avión adaptado para transportarlo, acompañado por una tripulación conformada por tres pilotos, tres auxiliares de vuelo, un mecánico de vuelo, un coordinador de vuelo y personal de Coca-Cola.



El trofeo seguirá su camino hacia el Palacio de Nariño en horas de la tarde y allí Trezeguet se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos.



Este miércoles y jueves, en el estadio El Campín, estará el trofeo y los hinchas de la Selección Colombia y del fútbol en general podrán tomarse una foto con la Copa del Mundo.

Así podrá estar cerca de la Copa del Mundo

El trofeo de la Copa del Mundo de la Fifa, que desde 1974 se le entrega al campeón mundial, estará en Colombia del 3 al 5 de abril próximos como parte de la gira que hace por todo el planeta previa al Mundial de Rusia 2018.



Bogotá será la única ciudad del país que tendrá el privilegio de recibir la visita de la Copa Mundial y el escenario escogido es el estadio El Campín, máximo espacio deportivo de la capital. Allí se espera que la pasión de los colombianos supere los 30 mil asistentes.

Llegada de la Copa del Mundo a Bogotá. Foto: Camilo Manrique

Pero, ¿cómo hacer para ir a tomarse una foto con el trofeo del Mundial? Es fácil, las personas interesadas tendrán que acceder a la aplicación ‘Coca-Cola For Me’ desde su teléfono celular. Además deberán consumir el producto, que es patrocinador oficial, y en las tapas habrá unos códigos que tendrá que canjear por entradas.



Igualmente, habrá una sala con vídeo-juegos, un salón multimedia y una tarima para que los visitantes se tomen la foto de rigor.



Pero no solo será ir a ver el trofeo. También hay una serie de actividades alrededor de la Copa Mundo, para que aficionados de todo el país puedan participar. Además, 6 jóvenes entre los 12 y los 16 años podrán ser parte de uno de los partidos de la Selección Colombia al llevar la bandera tricolor en la salida de la Selección.



La marca patrocinadora también entregará 4 viajes a Rusia, para que los favorecidos puedan vivir el Mundial en carne propia y apoyen al seleccionado que dirige José Néstor Pékerman.



La Copa de oro macizo de 6,1 kilos y 36,8 centímetros, ya está en gira por el mundo desde el pasado mes de septiembre, cuando partió de Rusia, y pasará por 91 ciudades de 51 países y cuatro continentes, con lo que completará un recorrido de 152.000 kilómetros.



La Fifa ha entregado en once oportunidades este trofeo, siendo Alemania la selección que más veces la ha obtenido, con tres, seguido de Brasil, Italia y Argentina, todos con dos, mientras que Francia y España lo han ganado en una oportunidad.



DEPORTES