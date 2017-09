Misterio en Brasil antes del duelo contra Colombia

Silencio sepulcral. Fue la orden que recibieron todos los empleados del hotel Dann Carlton para evitar que se filtrara cualquier información relacionada con la Selección de Brasil, rival este martes de Colombia por la decimosexta fecha de la eliminatoria suramericana.

El hermetismo llegó a tal punto que nadie en el sitio sabía la hora exacta de llegada a Barranquilla del seleccionado dirigido por Tite, aunque se calculaba que, por la hora de partida de Manaos, podría llegar alrededor de la medianoche del domingo a la capital del Atlántico.



“Hay más misterio que cuando estuvo aquí Argentina”, señaló uno de los empleados del hotel.



Tampoco se pudo establecer el número de integrantes de la delegación, de habitación o de pisos que iban a ocupar en el Dann Carlton, y mucho menos el de alimentación que iban a recibir durante sus horas de estadía en el hotel.

“En el contrato hay una cláusula de confidencialidad que hay que cumplir. Nosotros no estamos autorizados a dar ese tipo de información, sino la misma delegación brasileña”, comentó a EL TIEMPO otro de los funcionarios del hotel, donde se han alojado las selecciones que han enfrentado a Colombia en esta eliminatoria, con excepción de Uruguay y Venezuela.



Este hotel ya era conocido por Brasil porque allí también se hospedó la selección sub-20 que disputó el mundial de la categoría en el 2011 en Colombia, del cual se coronó campeón. Hace un mes, una delegación compuesta por Alonso Rocha (jefe de seguridad), José Volpe (jefe de logística) y Hamilton Silva, administrador de la Confederación Brasileña de Fútbol, lo inspeccionó y dio su visto bueno.



Otra información que Brasil mantiene en reserva es su actividad del lunes. En principio existía la posibilidad de que realizara un entrenamiento en horario vespertino en el polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe; sin embargo, los planes parecen haber cambiado y todo indica que van a hacer el reconocimiento del gramado del estadio Metropolitano, probablemente a la misma hora que se jugará el partido del martes ante Colombia.



Una de las preocupaciones que manifestó la avanzada de Brasil cuando visitó el polideportivo de Uniautónoma era la proliferación de mosquitos en ese lugar al final de la tarde. Y se refirió exclusivamente a Neymar, la superestrella brasileña, con quien mostraron una actitud sobreprotectora.



Brasil viajó de Porto Alegre, donde el martes venció 2-0 a Ecuador, y a Manaos el viernes por la noche. El equipo de Tite tenía previsto dos entrenamientos en el estadio Arena Amazonia de esa ciudad.



El primero de estos fue el sábado, con presencia de público, y el segundo el domingo, únicamente con ingreso para la prensa. Después de este emprendía viaje hacia Barranquilla.



La práctica del sábado fue observada por unos 35.000 espectadores, que para poder presenciar el trabajo de Brasil en el Arena Amazonia debían donar un kilo de alimentos no perecederos, que posteriormente son repartidos en diversas instituciones de beneficencia de Manaos.



El entrenamiento del sábado, cuyo hora de inicio se programó para las 4 de la tarde (hora de Brasil), fue corrida para las 6 p. m. con el fin de darles a los jugadores un tiempo de recuperación más prolongado, al igual que para contrarrestar el calor infernal de Manaos, donde hace un año cayó Colombia 2-1 ante la escuadra de Tite.



El sábado por la tarde se reportó a la concentración de Brasil, en Manaos, el defensa Jemerson, del Mónaco, sustituto en la nómina de Miranda, quien por lesión no podrá jugar ante Colombia. En horas de la madrugada del domingo se integró el lateral izquierdo del Juventus de Turín, Alex Sandro, quien reemplazará al suspendido Marcelo, por acumulación de tarjetas amarillas.

Tres viejos conocidos

En la nómina que Tite convocó para enfrentar a Colombia sobresalen tres jugadores que fueron parte de la selección brasileña en el Mundial Sub-20 de 2011: Casemiro, Philippe Coutinho y Alex Sandro; este último, convocado de emergencia ante la suspensión de Marcelo.

Casemiro y Coutinho fueron titulares en los cuatro partidos que Brasil jugó en Barranquilla, tres de la primera fase y el de octavos de final. Alex Sandro solo fue inicialista en el segundo, contra Austria, y debió ser sustituido por lesión en el minuto 13 de juego.



En el Metropolitano, Coutinho, el jugador por el cual el Liverpool pidió 200 millones de euros al Barcelona, marcó tres goles: uno a Austria y dos a Panamá.



De ese equipo también formaron parte Danilo y Óscar, quienes también han sido parte de la selección mayor en esta eliminatoria, y Henrique, que ganó el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial y la Bota de Oro como máximo artillero, con 5 tantos.



