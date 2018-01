Sorpresiva derrota del Liverpool frente al colista Swansea 

El Liverpool, que había ganado sus cuatro últimos compromisos en la Premier League inglesa, se estrelló este lunes en el campo del colista, el Swansea, donde perdió por 1-0 en el partido de cierre de la vigésima cuarta jornada liguera, lo que le hace entregar la tercera plaza al Chelsea.

El Swansea, que dirige el portugués Carlos Carvalhal, se impuso en el Liberty Stadium merced a un tanto en el minuto 41 de Alfie Mawson, que aprovechó un balón suelto en el área para batir al meta alemán Loris Karius.



El equipo del alemán Juergen Klopp lo intentó durante toda la segunda parte, pero fue incapaz de batir la meta del cuadro galés, defendida por el polaco Lukasz Fabianski.



Ya en el tiempo añadido el brasileño Roberto Firmino estrelló el palo en un palo para dejar claro que esta no era la noche de su equipo.



El Liverpool llevaba cinco victorias consecutivas, cuatro en la Premier y una en la Copa, la última ante el líder, el Manchester City (4-3), del que ahora le separan 18 puntos. El equipo de Klopp no perdía desde que el 22 de octubre cayó frente al Tottenham (4-1).



Comprendidas todas las competiciones, el Liverpool acumulaba trece victorias y cinco empates. El Swansea, que sigue siendo colista empatado a puntos (20) con el West Brom, no ganaba en la Premier desde el 30 de diciembre, día en el que batió a domicilio al Watford por 1-2. Desde entonces el equipo de Carvalhal cayó ante el Tottenham (0-2) y empató frente al Newcastle (1-1). La de este lunes es su quinta victoria liguera del curso.



