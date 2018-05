Extraoficial: esta sería la lista de 23 jugadores de Colombia

15 de mayo 2018 , 08:54 a.m.

Luego de la publicación de la lista preliminar de 35 jugadores por parte de la Federación Colombiana de Fútbol elegida por el técnico José Pékerman, este martes, en varios medios del país, circula la que sería la lista definitiva de 23 que finalmente viajarán a representar a Colombia en el Mundial de Rusia 2018.

En esta lista extraoficial estaría incluido como tercer arquero Iván Arboleda, de Banfield, y no José Fernando Cuadrado, de Once Caldas. Jefferson Lerma aparecería entre los defensas (en teoría el suplente del lateral derecho Santiago Arias) y no como volante de marca, su posición natural.



Así mismo quedarían afuera del Mundial los jugadores del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará, así como el delantero de Palmeiras, Miguel Ángel Borja. Por su parte, Edwin Cardona y Juan Fernando Quintero serían las alternativas de Pékerman en la zona creativa.

Esta sería la lista de 23:

Arqueros

​

David Ospina

Camilo Vargas

Iván Arboleda



Defensas

​

Cristián Zapata

Yerry Mina

Dávinson Sánchez

Óscar Murillo

Santiago Arias

Jefferson Lerma

Frank Fabra

Johan Mojica



Volantes

​

Carlos Sánchez

Abel Aguilar

Mateus Uribe

Wilmar Barrios

James Rodríguez

Juan Fernando Quintero

Edwin Cardona

Juan Guillermo Cuadrado



Delanteros

​

Luis Fernando Muriel

Falcao García

Carlos Bacca

Duván Zapata



