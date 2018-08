Lionel Messi no jugaría más con Argentina durante este año

La estrella del seleccionado argentino y del Barcelona, Lionel Andrés Messi, no jugará más con el combinado nacional durante este año y se perdería los encuentros amistosos contra Colombia y Guatemala.

Según informa el portal ‘Clarín’, el futbolista de 31 años se comunicó con Lionel Scaloni, entrenador interino de Argentina tras la salida de Jorge Sampaoli, para informarle que no iba a estar en estos partidos después de la eliminación del Mundial Rusia 2018, en el que quedó eliminado contra Francia.



Esta no es la primera vez que se comenta que Messi no jugará con Argentina. En el 2016, el jugador había expresado su deseo de no continuar vistiendo la camiseta de su país luego de perder en la final de la Copa América Centenario contra Chile.

“Se terminó para mí la selección. No es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba y no se dio”, aseguró en ese entonces. Sin embargo, cambió su pensamiento y volvió más adelante.



DEPORTES