Liga Premier cerrará mercado de fichajes antes de arrancar temporada

07 de septiembre 2017 , 09:37 a.m.

Los clubes de la Premier League inglesa han acordado este jueves cerrar, a partir de la próxima temporada, el mercado de traspasos antes de que arranque de la competición. Así las cosas, la ventana de transferencias de cara a la temporada 2018/2019 en la máxima división del balompié inglés clausurará el jueves anterior al primer partido de liga a las 17:00 hora local.

Esta nueva normativa se limita sólo a las contrataciones, por lo que los equipos sí podrán vender a sus futbolistas a clubes de otras ligas cuyos mercados permanezcan abiertos hasta el 31 de agosto. Tanto el mercado invernal de enero como los de las categorías inferiores del fútbol inglés (Championship, League One y League Two) no se verá afectados por estos cambios.



A día de hoy, la ventana de transferencias en Inglaterra echa el cierre el 31 de agosto a medianoche, al igual que en el resto de las principales ligas continentales (LaLiga cerró el 1 septiembre), casi tres semanas después del comienzo del campeonato.

En la Premier Lague confían en que esta normativa sea adoptada también por otras de las ligas del viejo continente (España, Francia, Italia, Alemania o Portugal), ya que los equipos de estas competiciones podrían contratar a futbolistas que jueguen en la liga inglesa, y esto supondría una desventaja competitiva respecto a sus colegas europeos.



EFE