Los laterales, la preocupación de José Pékerman en la Selección

Si hay una posición en la que ha faltado recambio en la Selección Colombia es en los dos laterales. Si bien en la eliminatoria se consolidaron como titulares Santiago Arias y Frank Fabra (quienes, a su vez, reemplazaron a dos que venían con continuidad, incluso, desde la fallida ruta a Sudáfrica 2010, Camilo Zúñiga y Pablo Armero), el día que ellos han faltado el equipo ha pasado trabajos. Y muchos.

Frente a Corea del Sur, el viernes, Arias no pudo jugar por lesión y el DT José Pékerman decidió probar a William Tesillo como lateral izquierdo. El experimento no funcionó, como tampoco le fue bien a Stefan Medina por la otra banda. ¿Qué opciones hay, a ocho meses del Mundial de Rusia?

Después del Mundial de Brasil, Pékerman ha probado, aparte de Arias y Zúñiga, a cinco laterales derechos (véase gráfico). Dos de ellos fueron improvisados de otras posiciones (Medina y Jéfferson Lerma, que jugó unos minutos en Seúl). Por la otra banda, el puesto lo alternaron, principalmente, tres jugadores: Fabra, Armero y Farid Díaz, pero también pasaron otros cinco futbolistas, entre ellos dos centrales (William Tesillo y Éder Álvarez Balanta, con flojo balance).



El gráfico que acompaña esta nota muestra las opciones que ha probado Pékerman en ambos costados. La verdad, casi todos los nombres que hoy están en el extranjero han sido examinados con la camiseta amarilla. Quedan, de los que están afuera, pocos para ver. Por la derecha, revisando nóminas de las principales ligas del mundo, no hay muchas opciones.

Hay tres laterales derechos que están en el extranjero y que han tenido poca oportunidad: Luis Orejuela, que está en Holanda pero no ha jugado con la nómina principal del Ajax en la Liga. Sí lo ha hecho, sin continuidad, en el equipo juvenil. Los otros son Andrés Mosquera Guardia, que fue suplente de Arias en la Sub-20 y hoy juega en el León de México, pero es más central que lateral. Y el otro es Sergio Otálvaro, hoy en Olimpia de Paraguay, que tuvo alguna palomita en la época de ‘Bolillo’ Gómez.



Por la izquierda tampoco hay mucho por probar. Déiver Machado, que fue a la Selección Olímpica pero terminó de suplente, no es titular en el Gent de Bélgica. Héctor Quiñones, que estuvo en la misma Sub-20 de Arias y James, juega poco en el Pacos Ferreira, de Portugal. Y el otro es el veterano Mauricio Casierra, que se mantiene en Argentina. De resto, mucho para ensayar no queda...



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes EL TIEMPO

En twitter: @josasc