Las variantes que maneja la Selección para enfrentar a Brasil

No se prevén mayores cambios en la alineación titular de Colombia con respecto al juego en Venezuela, para enfrentar a Brasil. Según lo que se ha podido conocer en Barranquilla, en las últimas prácticas del equipo, los movimientos serían mínimos.

La presencia confirmada de James Rodríguez en la titular será la principal variante del equipo de José Pékerman. Sin embargo, hay incertidumbre por el jugador que dejaría su puesto en el once inicialista. Todo apunta a que sea Yimmi Chará, titular en Venezuela, y el que se mantendría sería Edwin Cardona.



En la defensa habría un cambio importante y es la posible presencia en la titular de Dávinson Sánchez, en reemplazo de Óscar Murillo, que no tuvo un buen partido en Venezuela. Aunque a Crisitan Zapata tampoco le fue bien.



La otra muy posible variante es en la mitad, con Abel Aguilar, jugador de experiencia que podría ser clave para enfrentar a los brasileños, en reemplazo de Wílmar Barrios.



El que al parecer no alcanzará a estar en óptimas condiciones físicas para ser titular es el atacante Teófilo Gutiérrez, uno de los llamados a ser inicialista, pero quien no estría al ciento por ciento tras el esguince de tobillo que sufrió con el Junior antes de la convocatoria de la Selección.



En todo caso, no se prevén cambios en el esquema táctico y Colombia seguiría jugando con su habitual 4-2-3-1. La alineación probable de Colombia sería con Ospina; Arias, Zapata, D. Sánchez, Fabra; Aguilar, C. Sánchez, Cuadrado, James, Cardona; Falcao.

El propio Pékerman dijo en su rueda de prensa del lunes que no es prudente hacer muchos cambios, así que sus movimientos serán mínimos.



Sobre las 2:30 p. m., se conocerá la nómina oficial para el partido contra los brasileños.



DEPORTES