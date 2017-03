Las tendencias también están del lado de Colombia para ir al Mundial

El apretado y discutido triunfo sobre Bolivia más la muy festejada y muy bien trabajada victoria frente a Ecuador volvieron a meter a Colombia en la zona de clasificación directa al Mundial Rusia 2018. Ahora, el equipo de José Pékerman tiene en sus manos la posibilidad de asegurar la clasificación a la Copa del Mundo.



Sin embargo, el calendario que se viene no es fácil para Colombia. El próximo rival, Venezuela, siempre ha sido complicado, así hoy sea el último en la clasificación y no tenga ya posibilidades de ir al Mundial. Y luego viene el líder de la eliminatoria, Brasil, al que nunca ha derrotado en su estadio en partidos oficiales. Ese es el panorama para la fecha doble de finales de agosto y comienzos de septiembre.

En octubre, cuando termine esta larga y tortuosa eliminatoria de dos años y 18 jornadas, se enfrentará a Paraguay, con el que se han tenido buenas y malas, y hará el cierre en Lima, una plaza que tradicionalmente ha sido favorable para Colombia, que no pierde allí en la eliminatoria desde 1981.



EL TIEMPO presenta un ejercicio estadístico para tratar de mostrar cómo podría ser el remate de la eliminatoria. Para eso, se tienen en cuenta los partidos de las eliminatorias en el país sede de cada uno de los 20 encuentros que faltan para terminar la ronda de clasificación al Mundial. No se incluyen amistosos ni juegos de Copa América.

James Rodríguez (de frente) celebra con Juan Guillermo Cuadrado. El '10' es el cuarto goleador histórico de la Selección y el primero contando solo partidos oficiales. Foto: Reuters

Se trata de una proyección estadística, no de un pronóstico, porque las tendencias no siempre se cumplen. Por ejemplo, Colombia siempre tuvo un historial favorable contra Bolivia en condición de local, y esta vez, incluso jugando mal, la mantuvo: ganó 1-0. En cambio, el panorama no era favorable en Ecuador, donde no ganaba desde octubre de 1996, pero allí, el martes pasado, jugó su mejor partido de la eliminatoria y terminó ganando 0-2.



Si se cumplen todas las proyecciones, Colombia, a pesar de que –en teoría– no ganaría ninguno de los dos partidos como local, llegaría a 29 puntos y entraría en la cuarta casilla.



Esas 29 unidades son hoy el ‘número mágico’ para obtener el cupo directo. Esa cifra se puede calcular de dos maneras: haciendo la proyección de puntos según el porcentaje que hoy tiene el cuarto clasificado (Chile, con 23 unidades, ha obtenido el 54,7 por ciento de los puntos; si esta proyección se mantiene, para alcanzar ese porcentaje hay que hacer 29).



La segunda forma de calcularlo es sumarle a ese puntaje del cuarto clasificado lo que le queda por jugar como local. Si a los 23 de Chile se le suman los 6 que aún tiene por disputar en Santiago, llegaría a 29.



Punto a favor de Colombia: hay muchos duelos directos entre equipos que aún aspiran a ir al Mundial, lo cual puede facilitar el camino, siempre y cuando haga lo suyo: ganar. Punto en contra: aunque los resultados de las dos últimas fechas de la eliminatoria favorecieron a Colombia y la dejaron en el segundo lugar de la tabla, Paraguay y Perú, los rivales de las dos últimas jornadas, se mantienen con opciones de clasificar.



Colombia depende de sí misma para ir a Rusia. Pero no hay que confiarse en las estadísticas.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc