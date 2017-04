Las razones por las que Real Madrid-Barcelona es el clásico del mundo

23 de abril de 2017. La fecha estaba marcada desde el inicio de la temporada en cada calendario de los futboleros del mundo, ¿por qué?, juega el Real Madrid contra Barcelona, y ese día para los amantes del fútbol es único, es especial. No hay partido en el mundo que tenga los mejores jugadores del mundo, los mejor pagos, las camisetas más vendidas, una de las transmisiones más vista; todo, lo tiene todo.

A lo largo de la historia, el clásico del fútbol español dejó de ser solo un producto meramente de ese país para ser el clásico del mundo. Actualmente, los más de 650 millones de espectadores en más de 185 países confirman que Real Madrid-Barcelona es uno de los partidos más visto en el planeta.



Hablando del nivel futbolístico, este juego siempre tuvo a grandes estrellas del fútbol mundial e íconos de las mejores selecciones del mundo. Nombres en el equipo culé como Ladislao Kubala, Luis Suárez, Johan Cruyff, Diego Maradona, Bernd Schuster, y en los merengues jugadores de la talla de Santiago Bernabéu, Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskas, Juanito, Hugo Sánchez hicieron del clásico español uno de los más importantes del mundo.



Históricamente, en Europa hay clásicos de similar corte: Milán-Inter, Manchester United-Liverpool, y en Suramérica, puntualmente el Boca-River. Todos ellos en algún momento cobraron gran importancia, pero lo del Real Madrid- Barcelona hoy borra cualquier parecido.

Hace dos décadas que los mejores jugadores del mundo han pasado por alguno de los equipos, algunos incluso han vestido las dos camisetas, como Figo, Ronaldo el brasileño, Luis Enrique (hoy DT del Barcelona) o Samuel Eto’o.



Al tener figuras de semejante calidad, la rivalidad entre los dos clubes, aumentada por los hinchas y sectores de la prensa, ha llegado a todos los rincones del mundo, y no es extraño ver discusiones entre seguidores de uno u otro en cualquier país. En Colombia, por ejemplo, pasa seguido.



Una de las últimas épocas donde hubo roces al máximo fue cuando se cruzaron los, en ese entonces, considerados mejores directores técnicos del mundo, Joseph Guardiola (Barcelona) y José Mourinho (Real Madrid); la tensión, tanto fuera como dentro del campo, era al máximo.



Fue tanto el nivel de hostilidad que se presentó durante esa época que en algún momento el exentrenador de la Selección de España Vicente del Bosque tuvo que intervenir para que no se trasladara ese ambiente al equipo nacional.



Pero a pesar de los problemas que pueden tener dentro de la cancha, para cualquier jugador en el planeta jugar un clásico español es único.



“He podido jugar algunos y solo al hablar de ello ya se me pone la piel de gallina. Tengo el privilegio de estar dentro de este partido, y hay mucha gente que querría sentir lo que sienten los jugadores que están ahí. Es una cosa que no se puede explicar. Tienes que estar dentro para sentirlo. La emoción que es saber que el mundo prácticamente se detiene para verte jugar no tiene precio”, dijo Marcelo, lateral del Real Madrid, el viernes pasado.

Messi vs. Cristiano

Y, sin duda, los últimos duelos en todas las competencias donde se enfrentan Real Madrid y Barcelona tienen la mirada atenta a lo que hagan o no Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El ‘10’ de los culés ya se convirtió en el máximo goleador de los clásicos y el ‘7’ blanco es el máximo goleador de la historia del Real Madrid y ha sido decisivo en los últimos campeonatos en la Liga de Campeones que ha ganado su club.

Messi vs. Cristiano Foto: AFP

Este domingo se enfrentan ocho títulos de Balón de Oro entre los cinco ganados por Messi (todos en el Barcelona) y los tres de Ronaldo (dos con el Real Madrid y uno con el Manchester United), un lujo que solo se permite este juego. Sin embargo, este duelo no solo se vive a nivel futbolístico; la televisión es pieza clave para llevarlo a 185 países y más de 650 millones de televidentes. Saber que se van a enfrentar las dos plantillas más caras del fútbol es muy valioso, y por eso vale la pena su difusión global.



Es tal el atractivo del partido, que tiene un costo estimado de unos $118.000 millones, en el valor mediático de los patrocinadores de las dos escuadras.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev