Las razones de un verano oscuro para el Barcelona

Después de la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona en la Supercopa de España, con un resultado global de 5-1, se profundizó más la crisis interna que vive el equipo culé. Un presidente perdido, la ida de Neymar y el cruce de declaraciones entre jugadores y directivos, han creado un desastre en uno de los clubes más ganadores de la historia reciente del fútbol.

El pasado lunes en Twitter fue tendencia mundial el numeral: #BartomeuDimisión. Allí hinchas del Barcelona en todo el mundo pidieron la salida del actual presidente de la institución, Josep María Bartomeu, por los múltiples errores cometidos en la directiva culé.



Las últimas contrataciones de jugadores que no estuvieron a la altura del club como Arda Turán, Douglas Costa, Jérémy Mathieu, entre otros que han pasado con más pena que gloria en el club, es una de las razones por las que se pide la renuncia de Bartomeu.



Además, se le acusa de no blindar a sus jugadores con cláusulas de rescisión más altas ya que por este motivo fue que el PSG pudo fichar a Neymar, uno de los baluartes de la MSN (Messi, Suárez, Neymar) considerada como uno de los ataques más letales en la historia del fútbol, que se fue por 222 millones de euros, tan solo un año después de renovar su vínculo con el Barça.Ahora, después de la salida de Neymar, Bartomeu no ha sido capaz de fichar a una estrella que medianamente pueda cubrir la ausencia del brasileño. Philippe Coutinho, del Liverpool, y Ousmane Dembélé, del Borussia Dortmund, son los que más han sonado para reforzar el ataque blaugrana, pero ninguno de los dos ha sido confirmado y, en cambio, los rumores apuntan a que esos jugadores no llegarán.

“El Barcelona no ha avanzado ni un milímetro en su propósito de fichar a Dembélé", afirmó el gerente del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, en declaraciones al diario deportivo Kicker, este jueves.



Y lejos de convivir en armonía, tras la derrota 1-3 en el partido de ida de la Supercopa de España contra el Real Madrid, Pep Segura, el nuevo mánager deportivo del Barcelona, acusó directamente de la derrota al defensor Gerard Piqué, quien estuvo involucrado directamente en los tres goles de los merengues.



Sergio Busquets, jugador insignia del club, salió en defensa de su compañero y aseguró: “Perdemos 1-3 porque cometimos algunos errores y ellos en la definición estuvieron muy bien. En ningún momento se perdió por una jugada. No es la mejor manera de expresarse y menos desde dentro del club, apuntando a un jugador”.



Y finalmente, a todo este panorama se sumó la derrota contra el Real Madrid en la Supercopa de España, donde su rival de antaño fue infinitamente superior y tuvo como figura a Marco Asensio, un jugador que dejó escapar el Barcelona cuando ya todo estaba listo para ficharlo y ahora es el presente y futuro del club merengue.



