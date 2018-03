Los cuatro pecados de Millonarios contra Independiente

Millonarios volvió a perder, ahora fue en la Copa Libertadores. Los resultados no lo acompañan por estos días y hay cuatro factores que influencian el irregular momento que vive el equipo capitalino. Necesita reaccionar.

No elaboran ni tienen gol. Uno de los principales problemas que tiene Millonarios en esta temporada es que no tiene ideas. Sus volantes no tienen peso en los partidos y son incapaces de construir jugadas claras de gol. No hay quien dé el primer pase. Luchan, cortan juego, pero solo interrumpen porque a la hora de pensar no llevan peligro. John Duque y Matías de los Santos no son los jugadores para dar claridad y David Mackalister Silva se pierde en el terreno de juego. Esto afecta el rendimiento de sus delanteros, que se ven relegados en los partidos. Ayron del Valle tiene que bajar a pedir juego y se pierde la presencia en el área. Además, los pocos balones que tienen para definir los erran por decidir mal.



Felipe Banguero falló. Al lateral izquierdo se le ve muy voluntarioso, pero no marca eficientemente. Contra independiente intentó tener muy cerca a los extremos rivales, pero en el gol se aceleró en ir a marcar y dejó el espacio atrás que le costó a Millonarios el gol. Esto no es una novedad, pues las acciones de peligro que les entran son por su banda.



Solo un refuerzo rinde. Millonarios no ha podido echar mano de sus refuerzos, porque ellos no han estado a la altura. El único que ha estado a la altura de sus responsabilidades es Wuilker Faríñez. El delantero paraguayo Roberto Ovelar fue fundamental con sus dos goles para ganarle la Superliga a Nacional, pero de a poco su nivel fue bajando y hoy en día es suplente. Otro que no ha rendido es volante Santiago Montoya. Su bajo nivel explica el porqué desu suplencia. Cuando entra no es definitivo, no le aporta la creatividad que se le vio en el Tolima a su equipo. Finalmente, César Carrillo no juega, incluso el cuerpo técnico prefiere mover de su posición a Matías de los Santos, que alinear al jugador que llegó de Jaguares como titular.



Falta Russo. Para nadie es un secreto que Miguel Ángel Russo es un técnico ganador. Él con sus planteamientos, estrategias y con lo que transmite dentro de la cancha hace la diferencia. En momentos claves da su aporte como estratega. Su ausencia pesa y se le extraña en Millonarios.



DEPORTES