Las posibilidades de Ospina de jugar la semifinal de la Europa League

Una nueva oportunidad se vislumbra en el horizonte de David Ospina. El partido de ida de la semifinal de la Europa League entre Arsenal, su equipo, y Atlético de Madrid, en Londres, sería el escenario para volver a mostrarse en Europa.



La parte final del presente curso será vital para su futuro, pues el técnico Arsène Wenger, quien lo pidió en su momento y quien lo ha mantenido a pesar de los pocos minutos que le da, dejará el club.

Aunque venía siendo titular en Europa League, disputando 8 de los 12 partidos que ha tenido Arsenal en el torneo, en la ronda de cuartos no pudo estar por una lesión en un tobillo. Estuvo poco más de dos semanas sin jugar.

David Ospina ha disputado 14 partidos en la temporada 2017-2018. Foto: Reuters

Su regreso a las canchas se dio el pasado domingo 22 de abril, en la victoria 4-1 contra West Ham, en la Premier League, y ahora apunta a la semi del torneo continental. Pero no la tendrá fácil, como toda su experiencia en el cuadro ‘gunner’, al que llegó para la temporada 2014-2015.



La lucha volverá a ser con el checo Petr Cech, quien le ha ganado el pulso casi siempre y quien es el preferido de la afición. No obstante, la decisión la tomará Wenger, quien esperará hasta el último instante para decidir si pone o no al colombiano.



La mejor temporada de Ospina en Arsenal fue la primera, en la que disputó 23 partidos. Después, su producción bajó, aunque ha ido levantando: en la 2015-2016 estuvo en 12 encuentros, en la 2016-2017, en 14; y en la actual ha defendido el arco ‘gunner’ en 17 oportunidades.



En comparación, Cech ha disputado 42 partidos en la 2015-2016; 37, en la 2016-2017; y en la actual tiene acumulados 36.



ELTIEMPO.COM