Colombia, Sin Falcao y con Duván y Quiñones

Con la confirmación de la ausencia de Radamel Falcao García, por lesión, y cuatro grandes novedades en la lista de 26 convocados, el técnico de la Selección Colombia, José Pékerman, dio el puntapié inicial del operativo Bolivia y Ecuador, en la reanudación de la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018.



La ausencia de Falcao le abrió las puertas de la Selección de mayores, por primera vez en su carrera, a Duván Zapata, el delantero del Udinese que era pedido a gritos por muchos fanáticos. En esta temporada, el atacante ha marcado 7 tantos en 28 encuentros en la Serie A, más uno en la Copa de Italia.



Ahora, a Zapata le llega la oportunidad de quedarse con el puesto, y más cuando Pékerman, aparte de él, solamente llamó cuatro delanteros: Carlos Bacca (que llega con problemas físicos), Luis Fernando Muriel, Miguel Ángel Borja y Luis Quiñones, otra de las novedades de la lista: vuelve después de un año, tras haber ido al banco frente a Bolivia, en La Paz, y Ecuador, en Barranquilla.



Quiñones no es titular habitual en Tigres, de México: ha actuado en 17 partidos en la Liga MX, pero solo en siete apareció entre los 11 inicialistas. En la Liga de Campeones de la Concacaf tiene siete apariciones, pero solo dos como titular. Marcó dos goles. Aparte de Duván Zapata, es el palo de la convocatoria.



Las otras dos ‘novedades’ no lo son tanto: regresan a la lista de Pékerman Cristian Zapata, quien no estaba desde la Copa América Centenario y ha recuperado su lugar en el Milán, y Pablo Armero, que no había vuelto a ser llamado desde hace casi dos años, cuando formo parte del plantel que jugó la Copa América de Chile. Hasta ese momento, nunca había quedado por fuera de la lista. Ahora vuelve para tratar de dar una mano en una zona en la que el titular en los últimos partidos, Farid Díaz, llega con tarjeta amarilla: una segunda amonestación lo sacaría del siguiente partido.

Justamente por esa razón, Pékerman sorprendió al llamar a tres laterales zurdos: Díaz, Armero y Frank Fabra, que siempre se ha destacado por tener más salida que marca, lo que abre una segunda posibilidad táctica: que el jugador de Boca Juniors pueda actuar más adelantado, como extremo.

Pékerman sorprendió al llamar a tres laterales zurdos: Díaz, Armero y Frank Fabra FACEBOOK

TWITTER

Armero solamente había jugado 13 partidos desde el final de la Copa América del 2015 hasta diciembre del año pasado. En el 2017 fue contratado por el Bahía, y desde entonces ha tenido un poco más de continuidad: cinco partidos en la Liga del Nordeste y otros dos en la Copa de Brasil, todos como titular.



El resto de la lista no tiene ningún misterio: Camilo Vargas y David González serán las opciones en caso de que falte el titular en la eliminatoria desde el 2009, David Ospina. Los laterales derechos son los mismos de las últimas convocatorias: Santiago Arias y Stefan Medina. Aparte del regreso de Cristian Zapata, Pékerman se la jugó por los conocidos en la zaga central, con la ausencia por lesión de Jeison Murillo: estarán Yerry Mina (que vuelve luego de haberse perdido la convocatoria anterior por lesión), Óscar Fabián Murillo y Dávinson Sánchez.

Pékerman llegó este viernes a Barranquilla para preparar los juegos de eliminatoria. Foto: Archivo AFP

En la zona de recuperación aparece Mateus Uribe, de Atlético Nacional, que se ganó la oportunidad después de haber tenido una buena actuación en el amistoso frente a Brasil, en homenaje al Chapecoense, el pasado 25 de enero. Los otros son los conocidos Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Daniel Torres y Wílmar Barrios, todos con pasado y presente en el proceso de Pékerman.



En cambio, el DT sorprendió al no llamar a Juan Fernando Quintero, quien estuvo en el Mundial de Brasil 2014 y venía, por fin, con continuidad en Independiente Medellín tras dos años aciagos en Europa. Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez son inamovibles. Macnelly Torres y Edwin Cardona siguen en la lista.



Pékerman y el cuerpo técnico de la Selección ya están en Barranquilla, y se espera que el plantel empiece a reunirse una vez cumplan con sus compromisos en las diferentes ligas de Europa y América. El operativo Bolivia y Ecuador ya comenzó, con la ausencia de Falcao, quien parecía pieza fija para estos dos partidos, pero al que las lesiones vuelven a dejar por fuera. Como le ha tocado casi toda la eliminatoria, el DT tendrá que pensar en un equipo sin el ‘Tigre’.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes