Las figuras de Colombia y Brasil frente a frente

David Ospina vs. Alisson

​

Ospina es una garantía para la Selección. A lo largo de la eliminatoria ha salvado puntos claves con sus actuaciones, como en Venezuela, donde atajó dos balones de gol. Ospina ha actuado en todos los juegos de la ruta a Rusia y ha recibido 15 tantos.



El arquero brasileño, de la Roma, de 24 años, se ha afianzado en la titular del equipo de Tite. Desde la segunda fecha de la eliminatoria tomó el puesto y no lo ha soltado. A él le han anotado solo 8 goles en esta eliminatoria. Es una garantía para su selección.

Carlos Sánchez vs. Fernandinho

​

Sánchez es el volante de marca de mejor nivel y regularidad en la Selección. Muchas veces ha sido figura del equipo, como lo fue en Venezuela, donde tuvo que corregir las fallas de sus compañeros. Para este partido, su fortaleza y disciplina táctica son necesarias.



El experimentado volante de 32 años, del Manchester City, se perfila como titular hoy en Brasil en reemplazo de Casemiro. Ha jugado 8 partidos de la eliminatoria a Rusia, no ha anotado goles y ha recibido una amarilla. Acumula 493 minutos.



James Rodríguez vs. Neymar

​

Con James en la cancha, Colombia juega con otras posibilidades: tiene el talento, la habilidad, el remate de media distancia, las asistencias. Es el goleador de la Selección en la eliminatoria, con 5 tantos, y, según el DT, está listo para reaparecer.



Es uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad y acaba de agitar el mercado de pases con su transferencia del Barcelona al PSG, por 222 millones de euros. Ha jugado 11 partidos de esta eliminatoria con Brasil y ha anotado seis goles.



Falcao García vs. Roberto Firmino

Aunque en Venezuela no anotó, llegó a esta convocatoria en gran nivel goleador con el Mónaco. Es el mejor delantero que tiene hoy la Selección y solo necesita que el balón le llegue para que pueda sacar provecho de sus condiciones y su momento.



El joven atacante del Liverpool sería el titular hoy de Brasil, en reemplazo de Gabriel Jesús. Firmino ha jugado solo cuatro partidos de la eliminatoria y ha anotado un gol. En el arranque de temporada en Inglaterra ya ha anotado dos tantos con su club.



DEPORTES