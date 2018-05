Estrellas de Suramérica, en vilo para el Mundial

Queda un mes para el comienzo del Mundial. El tiempo corre rápido para el pitazo inicial y también para conocer si algunas de las figuras suramericanas que tienen el torneo en vilo finalmente podrán participar, y hacerlo de la mejor manera.

Este lunes, cuando vence el plazo para entregar las listas preliminares de 35 jugadores a la Fifa, hay incertidumbre en Brasil por Neymar (y ya perdió a Dani Alves), en Argentina por Sergio Agüero y en Colombia por Abel Aguilar. Los tres se recuperan de lesiones. Pero, además, está el peruano Paolo Guerrero, aún inhabilitado para jugar en Rusia.



En el caso de Neymar hay máxima expectativa. Es la gran estrella brasileña, y una lesión del quinto metatarsiano del pie derecho sufrida el 25 de febrero ha sembrado temor en su país, ya que podría no llegar en la mejor forma, tras más de dos meses inactivo. Ayer volvió a entrenar, pero el viernes pasado dio un testimonio que aumentó las dudas. “Siempre se tiene ese miedo a volver. Debo perder ese miedo lo más rápido posible para llegar a la Copa del Mundo volando”, reconoció en una entrevista que no fue nada alentadora.



Por el lado argentino, los hinchas no solo rezan para que este sea el Mundial de Messi, también para que Sergio Agüero alcance a llegar en el mejor estado. Agüero, jugador del Manchester City, se hizo una artroscopia en la rodilla izquierda a mediados de abril, y, desde Inglaterra, su DT, Pep Guardiola, anunció que la temporada se le había acabado. Ahora, todos sus esfuerzos son para alcanzar a llegará a Rusia, y hacerlo bien.



Las lesiones también tocaron a Colombia. El sábado fue Abel Aguilar, el volante del Cali, quien sufrió una molestia leve en los isquiotibiales izquierdos. El propio jugador dijo ayer que salió del campo más por precaución y que no sería nada grave. Espera resultados de una resonancia. También generó alarma Camilo Vargas, quien se quejó de una sobrecarga muscular en el mismo partido. EL TIEMPO estableció que el arquero del Cali tendría una dolencia leve en el recto anterior de la pierna izquierda.



La expectativa en el lado peruano es por Guerrero. El atacante recién está de regreso a las canchas tras una suspensión de seis meses por un positivo en control del dopaje. Está a la espera del fallo del TAS (Tribunal de Arbitraje del Deporte), que determinaría en las próximas horas si lo habilita para ir al Mundial, luego de que la Agencia Mundial Antidopaje pidió una sanción de dos años. Guerrero hizo ayer gol con el Flamengo y le solicitó a la Fifa que no le aplique el descanso obligatorio dispuesto para los jugadores que van al Mundial, el cual va desde el 21 hasta el 28 de mayo.



Todo indica que sí podrá ir. Ayer, una delegación de la federación peruana viajó a Brasil para tramitar asuntos de protocolo con el jugador para el Mundial.







