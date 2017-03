Números mágicos: 30 y 28 puntos para ir al Mundial de Rusia

Está tan pareja la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018 que, como van las cosas, la proyección tradicional de conseguir una casilla con los puntos posibles como local, es decir 27, parece que se puede quedar corta esta vez. Con ese 50 por ciento de los puntos, hoy Colombia está por fuera de la Copa del Mundo. En este orden de ideas, la expectativa para clasificar directamente a Rusia es de 30 puntos, y al menos 28 para pelear por la casilla para el repechaje contra un equipo de Oceanía.



Las fuerzas están muy equilibradas. Entre el tercero, Ecuador, y el octavo, Perú, apenas hay seis puntos de diferencia (en plata blanca, dos partidos) cuando queda por jugar la tercera parte de la eliminatoria.



Hay otro factor que está obligando a las selecciones suramericanas a exprimir sus fuerzas para conseguir la mayor cantidad de puntos posibles: hay dos equipos muy descolgados en la tabla: Bolivia, que tiene apenas siete puntos, y Venezuela, que solamente consiguió cinco.



A eso hay que agregar que la decisión de la Fifa de quitarle a Bolivia los puntos de los partidos frente a Chile y Perú, por la inclusión irreglamentaria del zaguero paraguayo Nelson Cabrera, acabó de complicar el panorama.



Esos dos puntos adicionales que ganaron los chilenos (habían quedado 0-0 en Santiago) los metieron en puestos de clasificación directa al Mundial. Hoy son cuartos, con 20 puntos. Además, el marcador de 3-0 con el que queda el registro de ese juego también les ayuda en la diferencia de goles. Están con +4. Colombia tiene hoy cero.



Otro que tomó un segundo aire con esa decisión de la Fifa fue Perú, que había perdido 2-0 con Bolivia en La Paz y ahora, en los registros, es victoria visitante 0-3. El equipo que dirige Ricardo Gareca quedó con 14 unidades, a cinco de la casilla para el repechaje, que hoy ocupa Argentina.



Cabe recordar que, después de rechazar la apelación la Fifa, Bolivia presentó un nuevo recurso ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) para evitar que la pérdida de los puntos sea definitiva. Ese proceso podría tardar hasta seis meses, y en caso de revertirse el asunto, sería un nuevo revolcón a la tabla de posiciones de la eliminatoria.

El partido de la polémica entre Chile y Bolivia. Foto: Archivo AFP/MARTIN BERNETTI

Las cuentas

Con los 18 puntos que tiene hoy Colombia, tal como está hoy la proyección de puntos, ya no alcanza con ganar todo lo que queda en Barranquilla. El calendario muestra que al equipo que dirige José Pékerman le quedan tres encuentros como local: el jueves frente a Bolivia, el 5 de septiembre contra Brasil y el 5 de octubre frente a Paraguay. Con el agravante de que, salvo los bolivianos, los otros dos están en la pelea por una casilla. Aunque, como van las cosas, los brasileños podrían llegar ya clasificados a ese partido: son líderes con 27 puntos y antes de ir al Roberto Meléndez, tiene dos juegos seguidos en casa, contra Paraguay y Ecuador.



Así las cosas, además de hacer respetar su estadio, Colombia deberá sacar puntos como visitante. Tiene tres encuentros por fuera del país: el 28 de marzo enfrentará a Ecuador en Quito, una selección a la que no le gana como visitante desde 1996. El 31 de agosto, el rival será Venezuela, que hoy es la última en la tabla, pero a la que no derrota desde el mismo año. Y en la última fecha, el 10 de octubre, el rival será Perú.



La campaña de Colombia como local en esta eliminatoria no ha sido tan buena como la de Brasil 2014, en la que, tras la llegada de Pékerman, solamente cedió un empate, el 3-3 con Chile que le permitió asegurar la clasificación. Los chilenos y Uruguay se llevaron sendos empates de Barranquilla (0-0 y 2-2, respectivamente) y Argentina le ganó (1-2). Como visitante, tiene dos triunfos, un empate y tres derrotas, dos de ellas por amplio marcador, 3-0 con Argentina y Ecuador. Hay que cuadrar caja en casa y buscar algo más por fuera para no ver el Mundial por televisión.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc