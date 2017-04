Las cuentas de Nacional para avanzar a octavos de la Libertadores

Atlético Nacional no reacciona en la Copa Libertadores. En sus tres primeros partidos en la presente edición, el campeón defensor cayó en los tres y las posibilidades de quedar eliminado rápidamente son más grandes que alcanzar los octavos de final. Acá sus cuentas.

Debe ganar sus tres juegos. Lo más importante que necesita Nacional será salir victorioso de los tres encuentros que le quedan. Tiene dos encuentros en condición de local (contra Estudiantes el 2 de mayo y frente a Barcelona el 25 de mayo. Además, visitará a Botafogo el 18 de mayo. Ahí sí puede mirar los resultados de sus rivales.



¿Empate o ganador entre Botafogo y Barcelona? Los dos equipos son líderes del Grupo 1 de la Copa Libertadores y ambos se enfrentarán en las dos siguientes fechas. Un empate entre los dos equipos en el partido que se disputará este jueves en territorio ecuatoriano sería de cuidado. Claro, ambos no le sacan nueve unidades a Nacional, pero sí suman de a poco, lo que es peligroso. Si se da una igualdad entre los dos conjuntos en la ida y la vuelta, Nacional debe ganarles, como se dijo anteriormente, y que no le ganen a Estudiantes. Lo mejor es que haya un ganador rotundo de los dos partidos de esa confrontación y se vaya en solitario.



En resumidas cuentas, debe haber un ganador de los duelos Botafogo-Barcelona, que el perdedor de esta confrontación pierda con Nacional y empate con Estudiantes.

Mosquera se lamenta por una opción de gol perdida contra Estudiantes. Foto: EFE

Que Estudiantes no gane más. Para Nacional el equipo argentino juega un papel fundamental. Una vez más hay que decir que Nacional debe ganarle en la siguiente fecha y esperar que el equipo de La Plata no gane más en la Libertadores, pero sí que le saque empates a Barcelona y a Botafogo. Así terminaría con cinco unidades en el grupo, eliminado.



La Suramericana, otro objetivo. De no alcanzar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, Nacional podría optar a terminar en la tercera colocación para así tener cupo a la Suramericana.



