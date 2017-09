Las cuentas de Colombia: un triunfo más para soñar con el Mundial

El botín en esta fecha doble de la eliminatoria para Colombia pudo ser mayor, especialmente, en San Cristóbal. Sin embargo, la posibilidad de conseguir el tiquete sin escalas para Rusia 2018 sigue en manos de José Pékerman y su grupo de jugadores.

La Selección, a pesar de no haber ganado ninguno de los dos partidos, sigue metida en zona de clasificación directa. Es tercera en la tabla, con 26 puntos: dos por encima de la zona de repechaje, que hoy ocupa Argentina (tras su sorpresivo empate en casa con Venezuela, 1-1); tres por encima del sexto, que es Chile, y cinco arriba de Paraguay, el séptimo. Ecuador, octavo con 20 puntos, ahora necesita más de un milagro para clasificar al repechaje.



Las cuentas son sencillas: hay que ganarle a Paraguay, en la próxima fecha, para llegar a 29 puntos. Con eso se aseguraría el repechaje. Y la única forma de perder el cupo directo sería con una derrota en la última fecha en Lima, frente a Perú, y además, sería necesario que Chile gane los dos partidos que les quedan (uno de ellos, de visitante, contra Brasil, en Sao Paulo). Y además, que Perú le gane a Argentina en Buenos Aires. O bien, que los argentinos ganen los dos encuentros que les quedan: el otro es contra Ecuador en Quito.



Colombia puede quedar clasificada directamente en la próxima fecha, si le gana a Paraguay y si hay empate en Buenos Aires.



Otro escenario más conservador, pero que igual dejaría a Colombia al menos en zona de repechaje, es conseguir dos empates en los partidos que quedan.



Los antecedentes contra Paraguay en condición de locales en la eliminatoria no son los mejores para Colombia. Es el rival al que más veces ha enfrentado en casa: 11 partidos, con un balance de cuatro triunfos, dos empates y cinco derrotas. Sin

embargo, la historia es más favorable si solo se cuentan los partidos en Barranquilla: tres triunfos (2-1 en 1989, 1-0 en 1996 y 2-0 en 2012) y dos empates (0-0 en 1993 y 1-1 en 2004).



Con la derrota de este martes frente a Uruguay, Paraguay ya no depende de sí mismo. Otro punto a favor de Colombia, que podría celebrar, otra vez, en Barranquilla, dentro de un mes.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc