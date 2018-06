¿Qué implica la suspensión de la sanción a Paolo Guerrero?

Y lo logró. Después de mucho pelearlo, Paolo Guerrero estará en el Mundial de Rusia 2018 con la selección de Perú, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Suiza de suspender la sanción de 14 meses que le impuso el TAS.



Tras conocer la determinación, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) aseguró que no objetará la solicitud del delantero, lo que terminó por confirmar la vía libre para que esté en la cita orbital.

Andrés Charria, abogado deportivo experto en dopaje, afirma que la decisión del Tribunal suizo se dio por tres razones.



“Primero, la cercanía del Mundial, por lo que había que tomar una medida para evitar un daño irreparable. Segundo, la edad de Guerrero, de 34 años. Y tercero, el jugador no consumió la sustancia para mejorar su rendimiento y no hubo negligencia”, comentó.



Charria agregó que no es la primera vez que una situación de estas se presenta en el deporte Mundial, aunque no es normal que suceda. “Lograr una la suspensión de una sanción es difícil, costoso y los suizos, normalmente, no acceden a ese tipo de cosas”, dijo.



Para el experto, el precedente que quedará con esta situación es que “un deportista con plata logra lo que sea”.

"El sistema no funciona: mire a Froome, ganó el Giro hace una semana y nada pasó"

Charria dejó claro que, para él, el sistema de control al dopaje está fallando. Y puso de ejemplo el caso del ciclista Christopher Froome, quien es el actual campeón de las tres grandes (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España), aunque el título de la ronda ibérica está en veremos, pues aún no se resuelve su resultado adverso en un control de dopaje con salbutamol.



“El sistema no funciona: mire a Froome, ganó el Giro hace una semana y nada pasó (…) Con ese sistema, yo, como abogado de un deportista, haré hasta lo imposible para que siga compitiendo” señaló.

La sanción

El 14 de mayo pasado, el TAS había sancionado al delantero por dopaje, tras dar positivo por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una sustancia incluida en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), tras un partido contra Argentina, el 5 de octubre pasado.



Los abogados del jugador fueron al Tribunal Superior de Justicia suizo y allí presentaron una demanda de nulidad a la sanción, en la que pidieron una medida cautelar: que se suspendiera la ejecución y el Tribunal accedió.



“Yo igual creó que en octubre van a sancionar a Guerrero”, afirmó Charria.



