Las citas bíblicas de Falcao desde su lesión hasta el gol a Polonia

A muchos se les llenaron de lágrimas los ojos al ver el gol de Radamel Falcao García durante el partido de este domingo, en la victoria 3-0 de Colombia contra Polonia.



Sí, deportivamente fue un logro ver a la Selección ganar, pero el valor que tenía sentir que el 'Tigre' estaba rugiendo más fuerte que nunca le llenó el corazón de orgullo al país.



"Mi primer gol en un Mundial. El sueño se ha cumplido", escribió en sus redes sociales junto a un video. Luego, un mensaje tomado de la biblia: "Jesús le dijo: —¿No te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios?"

Y es que no había mucho que agregar, las imágenes lo decían todo. El hombre que vimos salir de una grave lesión que lo dejó por fuera del Mundial de Brasil hace cuatro años, y que logró mantenerse en pie pese a las críticas de quienes le decían que "no volvería a ser igual", ahora era el jugador que estaba anotando en Kazán el gol que toda la vida había soñado.



¿De dónde sacó tanta fortaleza? Él mismo se ha encargado de repetir entrevista a entrevista que no se trata de él, sino de ese Dios al que tanto le debe. No en vano, en el programa 'Informe Robinson', confesó que su mejor virtud era tener fe.



"Mi mejor gol fue conocer a Jesús, conozco a Jesús desde muy pequeño, he tenido altibajos, pero creo que conocerlo a Él es todo. He llegado al punto de que sin Dios no soy lo mismo, no estoy seguro", dijo durante una entrevista que le hicieron frente a un montón de jóvenes en una iglesia cristiana de Bogotá. A continuación algunos de los mensajes bíblicos y espirituales que compartió 'El Tigre' durante su recuperación, desde la lesión hasta el golazo a Polonia.

1. La semilla de mostaza:

El 23 de enero del 2014, un día después de sufrir la lesión de rodilla en un partido con el Mónaco que lo dejó por fuera del Mundial de Brasil, el 'Tigre' hizo referencia al mensaje bíblico de Mateo 13:31-58 y Mateo 17:20, donde se relaciona la fe con la semilla de mostaza, ya que aunque es muy pequeña puede convertirse en el árbol más grande de un huerto.

2. La debilidad no es un impedimento

18 de julio del 2014. La imagen pertenece a 2 Corintios 12:9, texto donde se invita a ver las debilidades como algo que nos fortalece y un motivo para dejar a un lado el orgullo. "Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí", reza el versículo. En este momento ya había pasado el Mundial, que Falcao se perdió cuando estaba en la cumbre del fútbol europeo, por cuenta de la lesión, y alrededor del mundo empezaban las negociaciones de equipos para fichar a las estrellas del momento.

3. Buscando el camino

El 2 de agosto del 2014, acá cita el libro de los Salmos, exactamente el capítulo 86, versículo 11. Si lee el pasaje completo podrá darse cuenta que es en su totalidad una oración de alguien que pide ayuda y fuerza en medio de una situación complicada. En ese momento aún no se confirmaba el fichaje de Falcao por el Mánchester United, pero ya había pasado el tiempo suficiente para recuperarse de su lesión.

4. Fe que seca lágrimas

El 2 de mayo de 2014 replicó un mensaje publicado por su esposa, la cantante Lorelei Tarón. Ella fue pieza clave durante sus días de recuperación y sintetizó la lucha de Falcao en una canción que título 'No me rendiré'.

5. Paz en medio de un mundo complicado

Juan 16:33 es un mensaje donde Jesús anima a sus discípulos a no perder la fe, les advierte de las dificultades que atravesarán, pero les recuerda que pueden estar tranquilos porque Él los ayudará a salir victoriosos de las adversidades.

6. No temas, solo cree

Esta corta frase usada por Falcao es en la biblia pronunciada por Jesús, en Marcos 5:36, para fortalecer a un líder de la época a quien un grupo de personas da aviso de la muerte de su hija.



El jugador colombiano la escribe para hablar de las segundas oportunidades. "El Dios en el que creo es el que siempre da segundas oportunidades. Es el que acompaña en momentos difíciles. El que entiende el dolor. El que cree en las personas cuando ya nadie da un peso por ellas", escribió el 'Tigre' en su momento.

7. Hace 1602 días...

A manera de recuerdo citó el mensaje que 1602 días atrás su amigo Mariano Aguilar le dedicó. Aprovechó para agradecer a todos aquellos que durante ese duro momento se tomaron el tiempo de escribirle palabras de ánimo.

8. Creer para ver grandeza

Una de las publicaciones recientes de Falcao es una frase que se encuentra en Juan 11:40. Es pronunciada por Jesús a la hermana de Lázaro, un hombre que había fallecido y resucita de la muerte.



Con este pasaje bíblico el 'Tigre' se pronunció frente a la victoria del seleccionado colombiano ante Polonia.

