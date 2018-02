Las 5 preguntas que rondan a Millonarios para la Copa Libertadores

1. ¿Alcanza la nómina?

No. La plantilla de Millonarios es inferior a la de los favoritos al título, incluso a la de los equipos de su grupo. Sin embargo, este equipo ya demostró que con esos nombres puede ganar títulos como lo hizo frente a Santa Fe (Liga) y Nacional (Superliga). Así mismo, tiene una desventaja numérica frente a su competencia; mientras Millos solo tiene 25 jugadores profesionales en lista, Corinthians (rival de hoy) e Independiente inscribieron 30.



Y la titular parece desbalanceada, se buscó un extremo para suplir a Santiago Mosquera, pero se trajo un delantero de la B de Perú que aún no se estrena. El plus, sin duda, es la presencia de Wuilker Faríñez en el arco, y los delanteros Roberto Ovelar y Ayron del Valle, encendidos, podrían ser la solución en el ataque.

2. ¿Afecta la ausencia de Russo, su DT?

Sí. El jefe es el jefe así Hugo Gottardi, asistente de Russo, lleve las mismas banderas y en los juegos que ha dirigido haya estado a la altura. La presencia del DT en el banco es fundamental tanto en lo táctico como en lo anímico. Lo que sí puede generar su ausencia es un empuje extra en la motivación de los jugadores. Quedó demostrado en la Superliga, contra Nacional, que la consigna del grupo era darle una alegría a su técnico por los momentos difíciles que vive, ya salió una vez, pero los torneos internacionales son a otro precio.



3. ¿Qué tan difícil es el grupo?

Mucho. Corinthians fue campeón del Brasileirao, torneo en el que tomó el liderato en la fecha 5 y nunca volvió a soltarlo, sin embargo, en la Copa Suramericana, del año pasado, no pasó de octavos de final. Independiente llega tras ser campeón de la Suramericana, de ser cuarto de la Liga argentina y de jugarse un partidazo en la Recopa, contra Gremio, donde demostró que es capaz de todo y su mística copera.

Y Deportivo Lara, de Venezuela, es el comodín, el equipo por el que el grupo 7 no es tan temible como otros, al cual hay que hacerle los seis puntos para aspirar a algo.



4. ¿Ayuda la altura al tener un rival de Argentina y otro de Brasil?

Poco. Históricamente brasileños y argentinos se complican en sus visitas a Bogotá, pero no son del todo malas. Millonarios en la Suramericana del 2012 eliminó a Palmeiras y a Gremio, y aunque quedó eliminado contra Tigre (Argentina), el partido no lo perdió: quedó 1-1. Y las dos ediciones de Libertadores más recientes que jugó, ganó un partido y perdió otro. En 2013, contra Corinthians, cayó 0-1 y al final fue eliminado en fase de grupos; y el año pasado, venció a Atlético Paranaense 1-0, pero también quedó afuera, esta vez en la segunda fase y por penaltis. Contando los cinco juegos señalados, Millonarios logró apenas el 55 por ciento de puntos contra argentinos y brasileños.

5. ¿Cuál es la aspiración?

Pasar a los octavos de final. Millonarios invirtió seis millones de dólares para, al menos, ser uno de los mejores 16 equipos de América y evitar a toda costa el ridículo que hizo en el 2013 cuando quedó de 31 entre 32. Es un grupo difícil, pero en el que, a pesar de su poca experiencia a nivel internacional, puede competir. Y de no darse la clasificación, es una obligación quedar de tercero y entrar por la ventana a la Suramericana, de lo contrario será un fracaso. Hoy, en El Campín, el que debe ser su fortín, comienza el camino.



Camilo Manrique V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev