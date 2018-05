La zona izquierda, el dolor de cabeza de la Selección Colombia

Cada vez falta menos para conocer los 23 elegidos que convocará José Pékerman para el Mundial de Rusia 2018. La lista de 35 jugadores preseleccionados, revelada el lunes pasado, generó dudas en varias posiciones, pero donde más se acentúan es en los jugadores que ocuparán la banda izquierda en el ataque.

Teniendo en cuenta las últimas convocatorias y alineaciones, en esa posición hay cinco jugadores entre los 35: Edwin Cardona, Juan Fernando Quintero, Giovanni Moreno, Luis Fernando Muriel y José Izquierdo; sin embargo, solo habría cupo para tres.



Según una lista extraoficial de 23 jugadores conocida en varios medios del país, los elegidos de Pékerman serían Cardona y Quintero en la zona de volantes, y Muriel como delantero.



Los dos volantes, que juegan en el fútbol argentino, tienen la ventaja de tener proceso con esta selección: el primero jugó 15 partidos de la eliminatoria al Mundial de Rusia, fue clave para la obtención de 9 puntos en esta y ha sido uno de los fijos en las convocatorias; el segundo no estuvo en la eliminatoria, pero jugó en Brasil 2014, donde anotó un gol, y Pékerman ha afirmado que siempre lo ha seguido a la espera de que regresara a un buen momento futbolístico, el cual recuperó en River Plate.

Juan Fernando Quintero. Foto: Reuters

Pero, cuando ya se entra a hablar de cifras de rendimiento, José Izquierdo, jugador del Brighton & Hove Albion de Inglaterra, y Luis Fernando Muriel, del Sevilla de España, superan a los otros tres. El jugador de la Liga Premier ha marcado cinco goles, jugó en 32 partidos, traducidos en 1.987 minutos jugados. Mientras que el delantero del fútbol español ha anotado siete goles en 28 partidos jugados, 17 de ellos como titular.



El que más se acerca a esos datos es Cardona: 4 goles, 1.577 minutos jugados en 20 partidos. Quintero y Moreno están más lejos todavía. El jugador de River ha actuado 13 veces con los argentinos, y en solo 6 fue titular, jugó 645 minutos y anotó un gol. Mientras que Moreno, en la Liga de China, marcó tres anotaciones en los 10 partidos jugados.

¿Cardona se sacó?

El jugador que suele ocupar esa posición es Cardona, quien hoy no estaría en duda de no ser por la niñada que tuvo en el amistoso contra Corea del Sur, en noviembre, cuando le hizo un gesto racista a un rival y la Fifa lo sancionó a cinco partidos amistosos sin poder ser convocado por la Selección. Debido a esto perdió terreno, ya que no pudo jugar contra Francia ni ante Australia, en marzo de este año (donde sí tuvieron lugar Quintero e Izquierdo) y tampoco podrá probarse contra Egipto, el único amistoso confirmado por ahora antes del Mundial.



Además, el jugador de Boca Juniors no ha tenido un buen año: en enero fue protagonista de un escándalo junto a dos de sus compañeros, también colombianos (Wílmar Barrios y Frank Fabra), por una supuesta agresión sexual, que finalmente no fue investigada por la justicia argentina. Hace unos meses viene con lesiones musculares constantes, lo que le costó la titular, y cuando volvió no le fue bien.

Edwin Cardona. Foto: Archivo / EFE

Del otro lado viene Izquierdo, que a punta de fútbol avala las cifras ya mostradas. El extremo llegó a la Liga Premier luego de ser considerado el mejor jugador de la temporada pasada en la Liga de Bélgica. Y, sin ir muy lejos, en el partido contra Francia generó la jugada de penalti para que Colombia le diera vuelta al marcador en París.



Y, precisamente en ese partido, el último en la retina de todos, Muriel marcó el primer gol y fue una de las figuras por sus constantes regates y llegadas al área, así que junto con sus actuaciones en el Sevilla, también pelea con pergaminos su lugar.

Faltando 29 días para el Mundial, así como en el actual momento político del país, la izquierda tiene a más de uno pensando. Pero finalmente será José Pékerman el que elija al que más se acomode para lo que quiere de su equipo en Rusia 2018.



CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev