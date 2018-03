Esta es la Selección Colombia de todos los tiempos

En día de elecciones, la ‘Selección Colombia de analistas de fútbol’ votó por la Selección Colombia de todos los tiempos. Así quedó la lista ganadora.

Hernán Peláez - Fox Sports

"Es un ejercicio muy difícil por la cantidad de jugadores que vi y desfilaron por nuestro fútbol".

*Envió un equipo suplente.

Iván Mejía - Carcol Radio y Win Sports

"Solo incluyo jugadores que vi jugar por Colombia en los mundiales de Italia 1990, Francia 1998 y Brasil 2014".

Carlos Antonio Vélez - RCN Radio y Win Sports

"Es importante decir que este es el once de los jugadores que vi. No puedo hablar de los que no vi".

*Envió un equipo suplente.

Javier Hernández - Caracol TV y Blu Radio

"Lo dijo Johan Cruyff: 'Los equipos de estrellas solo ganan polémicas. Difícilmente, partidos' ".

*Envió un equipo suplente.

Gabriel Meluk - EL TIEMPO y Win Sports

"Seguro cometí varias injusticias, pero no hay que temerle a escoger y comparar. Estos ejercicios son saludables".

César Augusto Londoño - Caracol Radio y Win Sports

"La mía es esta, y de una".

Wbéimar Muñoz - Win Sports y Caracol Radio

"Con mucho pesar dejo jugadores muy importantes en la historia, como Willington Ortíz, nada más y por ejemplo".

Esteban Jaramillo - Todelar y Columnista de Futbolred

"Tuve dos dudas grandes a la hora de hacer esta selección: el lateral derecho y el portero, pero, pues, tocó escoger".

Luis Alfredo Céspedes - RCN Radio

"¿Solo 11? ¿Puedo mandar suplentes? Con muchas dificultades hice esta selección. ¡Esta es una propuesta indecente! ¡Ja, Ja, ja!".

Hugo Illera - Win Sports y Diario Deportes

"¡Qué tarea difícil pero hermosa! Lo complejo de escoger solo 11 indica que hemos tenido y tenemos grandes jugadores".

Óscar Rentería - Win Sports y RCN Radio

"Pensé mucho para escoger mi equipo. Es que poner solo 11 es injusto con muchos grandes de nuestro fútbol".

Pacho Vélez - Fox Sports

"¡Qué complicado fue hacer esta nómina ideal de la Selección Colombia de la historia! !Dejé muchos por fuera!".

Selección Colombia de todos los tiempos

Consolidado de todos los sufragios. Aparecen los más votados. Hubo empate entre dos arqueros y dos defensas centrales. También, entre un volante de marca y un delantero. Por eso aparecen ambos. Solo dos jugadores fueron votados por los doce analistas: James Rodríguez y Carlos 'Pibe' Valderrama. El lateral izquierdo fue el puesto con más jugadores mencionados, siete.

